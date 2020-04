ÖPNV im Unterallgäu nimmt langsam wieder Fahrt auf

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Unterallgäu nimmt mit den angeordneten Lockerungen der Corona-Maßnahmen langsam wieder Fahrt auf. Das teilte kürzlich das Landratsamt Unterallgäu mit. Ab Mitte April fahren die Busse allerdings noch nach dem eingeschränkten Ferienfahrplan. Wie überall in Bayern wird es ausdrücklich empfohlen, in den Bussen ab sofort Gesichtsmasken zum Schutz gegen das Virus zu tragen.

Schulschließungen beeinflussen Verkehr

Die Schulen bleiben aufgrund der aktuellen Anordnungen vorerst weiter geschlossen. Deshalb verkehrt der ÖPNV im Bereich des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM), also damit auch im Unterallgäu, seit 16. März, wie an Ferientagen, mit dem eingeschränkten Fahrplan. Dies gilt bis Sonntag, 26. April, weiterhin.

Regelfahrplan ab 27. April

Mit dem Start der ersten Schulklassen am Montag, 27. April, fahre der ÖPNV wieder wie an Schultagen, also nach dem gewohnten Regelfahrplan. Auch die Schülerbeförderung findet wieder normal statt. Das gilt nicht für Grund- und Förderschulen. Besteht bei diesen Schülern ein Beförderungsbedarf zur Notbetreuung, sucht die Schule mit dem Kostenträger, also dem Schulverband beziehungsweise dem Landkreis, nach einer Alternative. Bei der regulären Schülerbeförderung können Nachmittagsrückfahrten entfallen, wenn kein Bedarf besteht. Diese Regelungen gelten bis Sonntag, 10. Mai. Wie es danach weitergeht, gebe der Landkreis zeitnah bekannt.

Flexibus ab Anfang Mai wieder ohne Einschränkungen

Der Flexibus fahre ab Montag, 4. Mai, wieder in allen Gebieten ohne Einschränkungen. Die Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen sowie Babenhausen-Boos nehmen ab diesem Datum den Betrieb wieder auf. Auch die Einschränkungen im Knoten Mindelheim-Dirlewang gelten ab 4. Mai nicht mehr. Fahrtbuchungen sind ab sofort unter wieder täglich von 7 bis 18 Uhr möglich.