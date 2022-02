Novavax Impfungen starten im Unterallgäu

Das Impfzentrum Bad Wörishofen erhält 2.500 Dosen des Impfstoffs Novavax. Das verkündete das Landratsamt des Unterallgäus jetzt. Ab Montag, 7. März, wird dieser Impfstoff in Bad Wörishofen angeboten. „Allerdings ist der Impfstoff zunächst Personen vorbehalten, für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. So hat es das Bayerische Gesundheitsministerium vorgegeben“, sagt Dr. Carola Winkler, koordinierende Ärztin im Landkreis Unterallgäu.

Wer also mit Novavax geimpft werden möchte, muss einen entsprechenden Nachweis seines Arbeitgebers mitbringen, dass er in einer Pflegeeinrichtung, einer Klinik oder einer entsprechenden Einrichtung tätig ist. Wann der Impfstoff auch für andere Personen verfügbar ist, sei noch nicht geklärt, so Winkler.

Ein Proteinimpfstoff enthält Coronavirus ähnliche Partikel, auf die das Immunsystem reagiert. Anders als bei den zugelassenen mRNA- und Vektor-Impfstoffen wird damit das Corona-Protein beziehungsweise ein ähnliches Protein nicht erst durch körpereigene Zellen angeregt.

Aufgrund seiner Bauweise kann der Impfstoff von Novavax auch bei den Personen Akzeptanz finden, die wegen der teilweisen Neuartigkeit der bisher zugelassenen Impfstoffe noch impfskeptisch sind. Die Ständige Impfkommission hat sich am 3. Februar 2022 für die Corona-Impfung mit diesem Vakzin für Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen.

Auch in anderen Landkreisen in Bayerisch-Schwaben werden zwischenzeitlich Novavax-Impfungen angeboten. Bereits für Ende Februar kündigte das Landratsamt Dillingen an der Donau an, Immunisierungen mittels des seit Dezember in Deutschland zugelassenen Impfstoffes Novavax anzubieten. Ebenso wie im Unterallgäu gilt hier aber eine Priorisierung der Impfwilligen. Auch im nordschwäbischen Landkreis Donau-Ries sind Impfungen mit Novavax unter den selben Voraussetzungen wie in den Landkreisen Dillingen und Unterallgäu möglich.