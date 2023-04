Nachfrage-Boom: MicroStep vermeldet immenses Umsatzplus

Bilanz

Johannes Ried ist Geschäftsführer MicroStep Europa. Foto: MicroStep Europa

MicroStep Europa kann eine glänzende Bilanz für Deutschland, Österreich, die Schweiz und weitere Teile Mitteleuropas für 2022 ziehen. Bereits 2021 wurden so viele Anlagen wie noch nie verkauft – nun wurde das Rekordjahr sogar übertroffen. Im Gesamtergebnis stehen am Ende ein Umsatzplus von mehr als 40 Prozent zu Buche. „Das ist der Lohn für harte Arbeit: Denn die Basis unseres Erfolgs ist die Kombination aus innovativen Lösungen und dem großartigen Engagement unserer Mitarbeiter. Dazu kommt, dass wir uns als starker Partner für viele Sektoren einen ausgezeichneten Ruf aufgebaut haben. Entsprechend branchenunabhängig agieren wir und sind stabil für die Zukunft aufgestellt“, sagt Johannes Ried, Geschäftsführer der Bad Wörishofener MicroStep Europa GmbH.

Gesamtes Sortiment sorgt für Rerkorderfolg von Microstep

Dabei wuchs die Nachfrage in allen Technologiebereichen von Microstep: Laser- und Wasserstrahl- wie auch Plasma- und Autogentechnologie. „Das zeigt uns, dass unsere Stärken gerade dann zum Tragen kommen, wenn die Rahmenbedingungen nicht gerade optimal sind: Vielseitige und prozesssichere Lösungen, ein enorm breit gefächertes Produktportfolio, Systeme für unterschiedliche Budgets und dazu unser bewährter Top-Service sind die zentralen Gründe, weshalb wir ein Jahr mit Wachstum auf allen Ebenen verzeichnet haben“, erklärt Johannes Ried, Geschäftsführer von MicroStep Europa. Auch zwei Neuzugänge im Portfolio des Bad Wörishofer Unternehmens sollen ihren Anteil zum Gesamtergebnis beigetragen haben: Einerseits ein System für 2D-Laserschneiden, andererseits eine neue Abkanttechnologie. Letztere soll bei metallverarbeitenden Betrieben dank verschiedener Assistenzsysteme akkurate Biegeresultate liefern.

Microstep nimmt Investitionen in die Zukunft vor

Investitionen in die Infrastruktur und das Personal, sollen den fortwährenden Erfolg des Unternehmens konservieren. Mit der Inbetriebnahme des MicroStep CompetenceCenter Nord wurde bereits ein neues Schulungs- und Vorführzentrum an der Niederlassung in Dorsten (NRW) eingeweiht. Kurz vor der Fertigstellung befinde sich das neue Technologie- und Logistikzentrum direkt neben dem Firmenhauptsitz Bad Wörishofen. Mehr als 6 Millionen Euro werden zudem in das CompetenceCenter Süd investiert. „Mit unseren Investitionen und Innovationen verbreitern wir das Fundament für den Erfolg der kommenden Jahre. Mehr als 40 Prozent Umsatzplus bestätigen, dass sich unsere harte Arbeit im Team auszahlt und dass die Weichen auch für die weitere Entwicklung richtiggestellt sind“, resümiert Johannes Ried.