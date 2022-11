MicroStep Europa gewinnt Bad Wörishofer Wirtschaftspreis

Auszeichnung

Igor Mikulina und Johannes Ried nahmen für die MicroStep Europa GmbH den Wirtschaftspreis des Bad Wörishofer Wirtschaftsforums entgegen. Foto: MicroStep Europa GmbH

„Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass wir MicroStep haben und sie auszeichnen dürfen. Wir hatten bereits eine sehr bedeutende Schar an Unternehmern unter den Preisträgern zuvor und sind fest davon überzeugt, dass sie hier bestens reinpassen. Wir haben viele gute Argumente, warum sie den Wirtschaftspreis verdient haben“, erklärte Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel in seiner Laudatio. Der Bad Wörishofer Wirtschaftspreis wird jährlich vom Wirtschaftsforum Bad Wörishofen verliehen. Dahinter steht die Stadt Bad Wörishofen, die Sparkasse Schwaben-Bodensee, die Mindelheimer Zeitung und das Parkhotel Residence.

MicroStep-Geschäftsführer nehmen Preis entgegen

Nach zweijähriger Unterbrechung der Vergabe reiht sich MicroStep Europa als 10. Preisträger in die Runde der erfolgreichen lokalen Unternehmen ein. Vormalige Preisträger waren unter anderem der Holzmann Verlag, der Allgäu Skyline Park, das Bauunternehmen Glass oder die Therme Bad Wörishofen. Igor Mikulina und Johannes Ried nahmen den mit 1.000 Euro dotierten Preis entgegen und kündigten eine Verdopplung der Summe zugunsten der Bad Wörishofer Feuerwehr an.

So schätzt der MicroStep-Geschäftsführer die Auszeichnung ein

„Es ist mir eine Ehre diesen besonderen Preis im Namen aller unserer Mitarbeiter entgegenzunehmen. Sie sind es, die unsere Entwicklung möglich gemacht haben mit ihrer Energie, ihrem Tatendrang und ihren Ideen“, sagt Igor Mikulina, Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH. Er erinnerte an die Anfangszeit rund um die Gründung am 22. Juli 1999 als „Start-Up“ und den bedeutenden ersten großvolumigen Auftrag durch die Firma Doppelmayr über damals noch zwei Millionen D-Mark. „Das war für uns ein Startschuss für die erste Liga. Die Stadt Bad Wörishofen hat uns immer gut unterstützt. Wir sind froh, dass wir hier in Bad Wörishofen angefangen haben. Die Infrastruktur ist gut und die Erreichbarkeit für die DACH-Länder hervorragend“, so Mikulina weiter.

„Dieser Preis freut uns sehr – auch im Namen aller Mitarbeiter, die eng mit dem Unterallgäu verwurzelt sind“, betonte Johannes Ried, ebenfalls Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH. Er verdeutlichte anhand der Mitarbeiterentwicklung, der Kundenstruktur und der Umsatzsteigerung die enorme Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren, die das Unternehmen am Hauptstandort Bad Wörishofen und seiner Niederlassung in Dorsten (NRW) nehmen konnte.