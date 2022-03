MicroStep eröffnet Competence Center in Bad Wörishofen

Kaum ist das Competence Center Nord in Betrieb genommen, schon beginnt das nächste Bauvorhaben. Mit dem Baustart 2022 des neuen Competence Center Süd treibt die MicroStep Europa GmbH ihren Wachstumskurs fort und investiert direkt am Firmensitz im bayerisch-schwäbischen Bad Wörishofen. In diesem Jahr soll dort ein Schulungs- und Vorführzentrum inklusive Industrie 4.0-Demofabrik für vernetzte Fertigungslösungen entstehen.

Im November 2021 bezog MicroStep Europa am Standort in Dorsten (NRW) das Schulungs- und Vorführzentrum Competence Center Nord. Nun startet auch das Bauvorhaben für das Pendant in Bayern. Unter Beteiligung regionaler Firmen entsteht in den kommenden Monaten nur wenige Meter vom Firmensitz entfernt das MicroStep Competence Center Süd. „Wir freuen uns, dass wir jetzt diesen nächsten Meilenstein realisieren können. Bad Wörishofen hat sich seit mehr als zwei Jahrzehnten als Standort überaus bewährt und bietet einen idealen Anlaufpunkt für die großen und kleinen blech- und metallverarbeitenden Unternehmen aus dem Süden Deutschlands, Österreich und der Schweiz“, erklärt Igor Mikulina, Gründer und Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH.

Mit dem demonstrativen Losrollen der Bagger und Raupen wurde nun der Bau 2022 gestartet. Bis zum Ende des Jahres soll dort ein Schulungs- und Vorführzentrum für moderne CNC-Schneidsysteme und Automationslösungen inklusive Industrie 4.0-DemoFabrik für lebende Beispiele und Vorteile einer vernetzten Produktionslandschaft entstehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen den beinahe 100 Mitarbeitern auf rund 3.700 Quadratmetern bestmögliche Bedingungen für Schulungs-, Vorführ-, Logistik- und Lagerzwecke bereitstehen. In die Räumlichkeiten investiert MicroStep Europa am Firmensitz rund 3,5 Millionen Euro. 7.000 Tonnen Kies, das entspricht mehr als 400 Lkw-Ladungen, plus rund 2.000 Kubikmeter Oberboden werden gleich zu Beginn eingebracht. „Es freut uns, dass wir mit unseren Erdarbeiten zuerst die Bühne und am Ende mit der Fertigstellung der Außenanlagen den passenden Rahmen für dieses zukunftsweisende Projekt bereiten dürfen“, sagt Matthias Egger, Geschäftsführer von Egger Erdbewegung + Landschaftsbau in Breitenbrunn.

„Damit investieren wir nur sieben Jahre nach dem Neubau des Firmensitzes erneut in erheblichem Maß in unsere Infrastruktur und unsere Zukunft.“, betont Johannes Ried, Geschäftsführer von MicroStep Europa und ergänzt: „Hier haben wir nun an einem Ort die Möglichkeit, unsere Produkte sowie deren Stärken zu präsentieren und schaffen eine Infrastruktur, die die Rahmenbedingungen bietet, trotz immensen Wachstums dauerhaft den von MicroStep gewohnten Service in allen Bereichen zu erbringen.“

Im Showroom des neuen MicroStep Competence Center Süd werden künftig verschiedene Anlagentypen live zu sehen sein, meldet das Unternehmen. Dazu gehören nach Unternehmensangaben CNC-Schneidsysteme mit Plasma-, Laser-, Autogen- oder Wasserstrahltechnologie in Verbindung mit innovativen Automations- und Materialhandlingsystemen. In der Industrie 4.0-DemoFabrik werden auch Lösungen zur Vernetzung und Digitalisierung des Maschinenparks im Sinne einer Smart Factory zu sehen sein – von unterschiedlichen Schneidanlagentypen über Kran- und Hebesysteme bis hin zu weiteren Assets einer modernen Fertigung, heißt es aus dem Unternehmen.