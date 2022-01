Multivac übernimmt vollständige Anteile der TVI

Der Standort der TVI in Bruckmühl. Foto: Multivac.

Mit dem planmäßigen Ausscheiden von Thomas Völkl als geschäftsführender Gesellschafter der TVI Entwicklung und Produktion GmbH zum 31.12.2021 übernimmt die Multivac SE & Co. KG nun vollständig die Anteile von TVI in Bruckmühl. Wie Völkl zum Wachstum des Unternehmens beigetragen hat und was der Konzern für die Zukunft geplant hat.