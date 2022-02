Das ist der neue Chef von Multivac Russland

Zum ersten Januar 2022 hat Alexey Ratushniy die Funktion des Managing Director von Multivac Russland übernommen. Ratushniy hat ein Maschinenbaustudium absolviert und war vor seinem Eintritt bei Multivac in verschiedenen Führungspositionen in der Maschinenbauindustrie tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung einer Produktions-, Vertriebs- und Serviceorganisation sowie über umfassende Kenntnisse des russischen Marktes, meldet Multivac.

Alexey Ratushniy tritt die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers von Multivac Russland, Timo Merinen an, der zum Jahresende 2021 in den Ruhestand eingetreten ist. „Wir danken Herrn Merinen für seine langjährige Arbeit und sein erfolgreiches Engagement für Multivac und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac.

Multivac Russland ist eine Tochtergesellschaft der Multivac Gruppe und seit 2007 auf dem russischen Markt vertreten. Im Jahr 2021 eröffnete das Unternehmen ein im Unternehmen bislang einzigartiges Technical Innovation Center mit eigenem Showroom sowie ein Anwendungs- und Schulungszentrum in Moskau. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Geschäftsentwicklung von Multivac auf dem russischen Markt, heißt es aus dem Unternehmen.

Ziel des Technical Innovation Center ist es, Kunden die neuesten Lösungen von Multivac zu präsentieren. Dadurch soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, Produkte und Verbrauchsmaterialien unter möglichst produktionsnahen Bedingungen zu testen. Auf einer Fläche von mehr als 250 Quadratmetern stehen Anlagen zum Schneiden, Verpacken, Etikettieren und Inspektion in der russischen Hauptstadt zur Verfügung.