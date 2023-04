Multivac honoriert seine Nachwuchskräfte

Auszeichnung

Preisverleihung des HJB - Awards Foto: Multivac

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.

Mit dem Hans Joachim Boekstegers (HJB) Award, einem Förderpreis für Auszubildende und Studierende, würdigt Multivac seit 2020 das Engagement seiner Nachwuchskräfte, die im kaufmännischen und technischen Bereich oder mit ihrer Abschlussarbeit außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Nun fand die Preisverleihung des diesjährigen HJB Awards im Rahmen eines Dinners am Firmenstammsitz in Wolfertschwenden statt.

Nachwuchsförderung

Die Geschäftsführenden Direktoren Dr. Tobias Richter (CSO) und Bernd Höpner (CTO) hielten eine Laudatio für die Gewinner sowie deren Ausbilder und Betreuer. „Die Ausbildung von Nachwuchskräften besitzt bei Multivac seit jeher eine hohe Priorität“, sagte Dr. Tobias Richter. „Unser ehemaliger Geschäftsführer, Hans Joachim Boekstegers, hat schon früh die Bedeutung der Nachwuchsförderung erkannt und sich dafür eingesetzt. Heute, in Zeiten des Fachkräftemangels, ist dieses Thema für Multivac wichtiger denn je.“ Bernd Höpner ergänzte: „Die Ausbildungsbedingungen und die beruflichen Perspektiven in der Multivac Gruppe sind vielfältig. Unsere Auszubildenden können damit die Grundlage dafür legen, ihre Zukunft kreativ und innovativ zu gestalten und sich damit langfristig berufliche Perspektiven zu sichern. Wir freuen uns, mit dem HJB-Award engagierte und verantwortungsbewusste Nachwuchskräfte in unserem Unternehmen auszuzeichnen und gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich.“

Auszubildender von Fritsch gewinnt in der Kategorie „Best Future Professional“

In der Kategorie „Best Future Professional“ freute sich Jan Löther (Fritsch) über den ersten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 1.200 Euro. Er beendete im Frühjahr 2022 seine Ausbildung zum technischen Produktdesigner und überzeugte die Jury durch sein Engagement in der Berufsschule, wofür er auch eine Anerkennung der Regierung Unterfranken erhielt. Zudem stach sein Engagement im Unternehmen hervor.

In der Kategorie für die Auszubildenden gab es in diesem Jahr mehrfache Punktgleichheit. Daher gibt es drei Zweitplatzierte: Hanna Moritz (Multivac Wolfertschwenden) und Lena Bichler (Multivac Lechaschau) glänzten in ihrer Ausbildung durch ihre Einsatzbereitschaft und Leistungen. Daneben erhielten Dennis Garbe und Sem Jörg (jeweils Multivac Wolfertschwenden) eine Prämierung für ein gemeinsames Projekt.

Best International Graduation Work

Unter den Studierenden, die zwischen September 2021 und August 2022 ihre Abschlussarbeit bei Multivac geschrieben haben, überzeugte Matthias Reisle (Multivac Wolfertschwenden) die Jury. Er studierte im Rahmen des Studiums mit vertiefter Praxis den Masterstudiengang Automatisierungstechnik und Robotik und beschäftigte sich in seiner Abschlussarbeit mit der Analyse und Optimierung der Achsbelastungen eines Delta-Kinematik-Roboters. Seit 2021 ist er als Software Developer im Bereich Food, Medical & Consumer Solutions tätig. Der Preisträger darf sich über eine Prämie in Höhe von 1.200 Euro freuen.

Platz zwei und drei wurden in diesem Jahr ebenfalls prämiert. Simon Papenberg (Multivac Wolfertschwenden) erzielte mit seiner Abschlussarbeit zum Thema „Konzept und prototypische Umsetzung der Operator Assistance: Task Management an der Multivac Line Control“ den zweiten Platz. Er ist heute Product-Owner im Bereich Digital Products & Transformation. Platz drei ging an Pascal Schilling (Multivac Wolfertschwenden), aktuell Developer im Team Basic Research. Er beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit der Entwicklung eines digitalen Zwillings für Slicer-Tiefziehmaschinen-Kombinationen. Beide dürfen sich ebenfalls über ein Preisgeld freuen.