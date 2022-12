Multivac feiert Betriebszugehörigkeit langjähriger Mitarbeiter

Festakt

Die Jubilare von Multivac haben insgesamt eine Betriebszugehörigkeit von 2.000 Jahren. Foto: Multivac

Gemeinsam kommen die Jubilare von Multivac auf 2.000 Jahre Betriebszugehörigkeit. 58 der insgesamt 72 Jubilare, die bereits zwischen 25 und 40 Jahre im Unternehmen ansässig sind, versammelten sich zur Ehrung im Hotel allgäu resort in Bad Grönenbach. Unter ihnen waren beispielsweise Uwe Hög, Manfred Maurus und Rafael Rodriguez Diaz, die auf eine Betriebszugehörigkeit von mittlerweile mehr als 40 Jahren zurückblicken.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wachstum des Betriebs

„Nach der langen Corona-Pause 58 langjährige Mitarbeiter gleichzeitig in einem Raum versammelt zu sehen, erfüllt mich mit Stolz und Freude“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor bei Multivac. „Ihre Loyalität, ihr Einsatz und ihre kreativen Ideen haben dazu beigetragen, dass sich unser Familienunternehmen in den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit tätigen Global Player entwickeln konnte. Dafür danke ich ihnen von Herzen“, ergänzt er. Neben Niederlassungen in Buchenau, Enger, Nettetal und Lechaschau in Tirol existieren mittlerweile 13 Produktionsstätten und mehr als 80 Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service weltweit. Im Konzern arbeiten rund 6.900 Mitarbeiter.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Qualifizierte Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg

Ein Blick in den Mint-Herbstreport 2022 des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: In Deutschland gibt es eine Arbeitskräftelücke in Höhe von 326.100 Personen. „Wir haben seit langem erkannt, dass hochqualifizierte und motivierte Fachkräfte eine wichtige Grundlage für den Erfolg unseres Unternehmens sind. Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut und die wichtigste Investition in die Zukunft“, sagt Lulzim Gojani, Executive Vice President Corporate HR bei Multivac.