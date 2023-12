Multivac investiert 60 Millionen Euro in Neubau

Spatenstich

Der erste Spatenstich zum Neubau von Multivac ist gesetzt. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Bei zweistelligen Minusgraden sind so manche Geschäftsführer am liebsten im warmen Büro. Nicht so aber das Führungsteam von Multivac. Denn CEO Christian Traumann und COO Dr. Christian Lau setzten gemeinsam mit dem Betriebsraten und Gästen aus der Lokalpolitik den symbolischen ersten Spatenstich für das neue Produktionswerk. Gut 60 Millionen Euro soll das Projekt kosten und bis Ende 2025 fertiggestellt sein.

So sieht der Multivac Neubau aus

Momentan ist die Fläche in Sichtweite des Hauptsitzes, auf der „Produktionswerk Wolfertschwenden #2“ noch freier Acker. Aber schon bald wird zu bauen begonnen. Das Gebäude soll nach seiner Fertigstellung im übernächsten Jahr gut 35.000 Quadratmeter Nutzfläche haben. Der neue Gebäudekomplex umfasst dann eine Fertigungsfläche mit 18.000 Quadratmetern, einen Logistikbereich mit 9.500 Quadratmetern sowie rund 3.750 Quadratmeter für Büros, Kantine und Sozialräume im ersten Obergeschoss. Dr. Christian Lau, Geschäftsführender Direktor (COO) der Multivac Group, erklärte in seinem Grußwort: „In den neuen Gebäudekomplex werden wir die Fertigung von Bauteilen für unsere Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen verlagern, die derzeit im Hauptwerk stattfindet. Am Firmenstammsitz werden wir so durch den gewonnenen Platz mehr Fläche für unser Slicer- und unser Liniengeschäft haben, in dem wir ein stetiges Wachstum verzeichnen.“ Außerdem ergänzte er: „Gleichzeitig nutzen wir das neue Werk, das ab 2026 sukzessive in Betrieb gehen soll, auch um die Ersatzteilversorgung weiter zu optimieren. Wir werden dort tausende Ersatzteile für Maschinen der gesamten Unternehmensgruppe, also Multivac, TVI und Fritsch lagern. Und Ersatzteile, bestellt über einen Webshop, noch am gleichen Tag ausliefern können.“

So schätzt CEO Christian Traumann das Projekt ein

Stolz über das neue Projekt zeigte sich beim Spatenstich auch CEO Christian Traumann – besonders auch dahingehend, dass Multivac auch weiterhin dem Standort im Allgäu treu bleiben will. Vor den geladenen Gästen erläuterte er: „Unser Unternehmen ist seit jeher fest in der Region verwurzelt. Der Neubau in unmittelbarerer Nähe unseres Stammsitzes ist eine wegweisende Entscheidung für Multivac und ein erneutes, klares Bekenntnis unserer Gesellschafter zum Allgäuer Standort. Nicht zuletzt ist die Investition auch eine Grundlage für weiteres Wachstum – und bietet den Mitarbeitenden attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze“. Außerdem führte er weiter aus: „Dank neuester Produktionstechnologien und einem hohen Automatisierungsgrad wird das neue Werk unsere Leistungsfähigkeit in den Bereichen Teilefertigung und Ersatzteillogistik deutlich erweitern. Unsere Kunden in ganz Europa ebenso wie unsere weltweiten Logistikzentren werden von einer höheren Lieferbereitschaft und Liefergeschwindigkeit profitieren.“