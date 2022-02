Multivac expandiert am Standort in Bulgarien

Dr. Christian Lau, Executive Vice President Manufacturing bei Multivac, und Miyryam Servet Mustafa, Managing Director, Multivac Bulgaria Production EOOD, nahmen jetzt den ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau der Produktionshalle am bulgarischen Standort Bozhurishte vor. Zu den Gästen zählten unter anderem Dr. Antoaneta Bares, Executive Director of National Company Industrial Zones, sowie der Bürgermeister von Bozhurishte Georgi Dimov. Auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern entstehen Produktions- und Montage-flächen sowie neue Büroräume. Das Investitionsvolumen beträgt rund fünf Millionen Euro.

„Das Werk in Bozhurishte hat sich seit der Inbetriebnahme vor dreieinhalb Jahren sehr positiv entwickelt und die Kapazitäten sind voll ausgelastet. Es umfasst ein Fabrikgebäude mit neuester Fertigungstechnologie, Vormontagen und Shared Services – und beliefert verschiedene Unternehmen unserer Gruppe. Wir freuen uns, mit dem Neubau nun die Produktionskapazitäten vor Ort deutlich erweitern zu können“, erklärte Dr. Christian Lau, Executive Vice President Manufacturing bei Multivac beim Spatenstich.

„Die in diesem Zeitraum erzielten Ergebnisse haben uns zu der Entscheidung veranlasst, weiter in Bulgarien zu investieren", erklärte Miyryam Servet Mustafa, Managing Director, Multivac Bulgaria Production EOOD und ergänzte: „Ich bin davon überzeugt, dass diese Gebäudeerweiterung viele neue, gute Ergebnisse hervorbringen wird und dass hier neue Produktionsbereiche eröffnet werden. Das wird nicht nur für eine stetig wachsende Zahl von Arbeitsplätzen am Standort sorgen, sondern unterstreicht auch unsere hervorragende Entwicklung in Bulgarien." Die Fertigstellung des Projekts ist für Herbst 2022 geplant

Das Produktionswerk in Bozhurishte wurde 2018 in Betrieb genommen. Auch die Vertriebsgesellschaft für Bulgarien ist an diesem Standort mit eigenem Showroom sowie Schulungsmöglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter untergebracht. Neben dem Werk in Bulgarien verfügt Multivac über zwölf weitere Produktionsstätten in Deutschland, Österreich, Spanien, Brasilien, China, Japan und den USA sowie mehr als 80 Vertriebs- und Servicegesellschaften weltweit.