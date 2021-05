Multivac eröffnet neues Logistikzentrum in den USA

Nach rund einjähriger Bauzeit hat Multivac in Kansas City, Missouri, im Frühjahr 2021 ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Insbesondere die höheren Anforderungen an die Ersatzteillogistik und die Materialversorgung für die Produktion haben die Erweiterung und Automatisierung notwendig gemacht. Mit dieser Investition habe das Unternehmen die Weichen für weiteres Wachstum in der Region gestellt, heißt es von Mulitvac. Aber auch in Deutschland möchte das Untenehmen gesund wachsen. Wie dies auf politischer Ebene möglich sein kann, wurde erst kürzlich bei einem Besuch des FDP-Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae erörtert.

„Ein starkes Umsatzwachstum der Tochtergesellschaft Multivac USA, die Integration der Produkte von TVI, Slicing und Fritsch sowie ein Ausbau der Produktion am Standort Kansas City haben die Investition in effiziente und moderne Lagerlogistik erfordert“, erklärt Guido Spix, Geschäftsführender Direktor bei Multivac. Außerdem ergänz er: „Insbesondere lag uns die sichere und schnelle Ersatzteilversorgung unserer Kunden in Nord- und Mittelamerika am Herzen.“

Mit dem neuen Logistikzentrum hat Multivac auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Foto: Multivac

Das neue 3.100 Quadratmeter große Logistikzentrum umfasst ein automatisiertes Kleinteilelager, ein Palettenlager, ein Lager für mittelgroße Materialien zur Einlagerung ohne Paletten sowie ein fahrbares Kragarmregal zur Lagerung von Maschinen auf drei Ebenen. Zudem wurden 50 neue Büroarbeitsplätze geschaffen. Matthew Mallot, Managing Director Multivac USA erklärte hierzu: „Die Lagerung von Maschinenbauteilen erfolgt nun in einem dynamischen, vertikalen Regallager, wodurch der Raum optimal genutzt werden kann. Sämtliche Lagerbewegungen werden dabei durch das Lagerverwaltungssystem SAP EWM gesteuert. Nachdem das bestehende Ersatzteillager in der neuen Halle untergebracht wurde, konnten wir zudem zusätzliche Büroflächen im bisherigen Gebäude schaffen.“

Der Ausbau der Produktion in den USA brachte für Multivac neue Anforderungen in der Logistik mit sich. Foto: Multivac

Eine dedizierte Zufahrt für Frachteingänge und -ausgänge sollen unterdessen einen sicheren Betrieb ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dank zusätzlicher Fracht-Docks könne außerdem im Bedarfsfall ein höherer Output bewältigt werden. Zudem wurden 100 weitere Parkplätze für den steigenden Personalbedarf angelegt. Am Hauptstandort von Multivac USA Kansas City beschäftigt Multivac aktuell mehr als 250 Mitarbeiter. Weitere Vertriebsstützpunkte in den USA befinden sich in Tustin (Kalifornien), Whippany (New Jersey) und Charlotte, (North Carolina).