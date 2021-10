Multivac aus Wolfertschwenden gehört zu „Bayerns Best 50“

Multivac zählt in diesem Jahr zu den Gewinnern der Auszeichnung „Bayerns Best 50“, die vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vergeben wird. Der Preis würdigt mittelständischen Unternehmen, die sich als besonders wachstumsstark erwiesen haben und innerhalb der letzten fünf Jahre die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Zudem erhielt Multivac einen Sonderpreis für überdurchschnittliches Ausbildungsengagement. Die feierliche Preisverleihung fand nun im Kaisersaal der Münchner Residenz statt. Lulzim Gojani, Executive Vice President Corporate HR bei Multivac, nahm die Auszeichnung von Wirtschafts-Staatssekretär Roland Weigert entgegen.

Mit der Auszeichnung sollen unternehmerische Vorbilder in den Vordergrund gestellt werden, die dem Mittelstand als Orientierung in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten dienen können. Denn Unternehmer, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung aufspüren und diese konsequent nutzen, sind das Rückgrat der Wirtschaft. Sie übernehmen Verantwortung und schaffen die Arbeitsplätze, die die Grundlage für den hohen Lebensstandard in Bayerisch-Schwaben bilden. Mit der unabhängigen und neutralen Auswahl der Preisträger war die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG betraut.

Auch die betriebliche Ausbildung ist zentral für unternehmerisches Wachstum und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig ist sie Ausdruck gelebter gesellschaftlicher Verantwortung des Unternehmers. Deshalb verleiht das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie einen Sonderpreis für herausragendes Engagement bei der Ausbildung im eigenen Betrieb an zwei Unternehmen, eines davon ist Multivac.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zu ‚Bayerns Best 50‘ zählen. Die Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer Unternehmensstrategie sowie der Tatkraft unserer Mitarbeiter“, sagte Lulzim Gojani, Executive VP Corporate HR von Multivac. „Als bedeutsamer Arbeitgeber im Allgäu freut uns insbesondere der Sonderpreis für überdurchschnittliches Ausbildungsengagement. Denn die Qualität unserer Ausbildung ist für uns als Familienunternehmen, das fest an seinen Standorten verwurzelt ist, ein essenzieller Aspekt und Verpflichtung zugleich. So starteten zum neuen Ausbildungsjahr mehr als 40 Nachwuchskräfte an unserem Stammsitz im Unterallgäu in das Berufsleben.“