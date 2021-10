Hundegger aus Hawangen im Unterallgäu ist „Bayerns Best 50“

Geehrt wurden Betriebe, die in den vergangenen Jahren bei Umsatz und Mitarbeiterzahl überdurchschnittlich gewachsen sind. Die Preisträger wurden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als unabhängigem Juror nach objektiven Kriterien im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums ermittelt.

Hundegger ist Weltmarkführer Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Hans Hundegger AG wurde 1978 als Familienunternehmen von Hans Hundegger gegründet undhat sich zu einem Weltmarktführer für CNC-gesteuerte Holzbearbeitungsmaschinen entwickelt. Die Maschinen werden in allen Holzbausparten vom Zimmereiabbund, Lohnabbund, Holzrahmenbau, Blockhausbau, Fertighausbau, Leimholzabbund bis hin zur Fertigung von Spielplatzgeräten eingesetzt.

Fokus auf dem Nachwuchs Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rund 500 Mitarbeiter sind am Stammsitz in Hawangen mit der Entwicklung, Konstruktion, Software und Fertigung, sowie dem Vertrieb und Kundendienst beschäftigt. Bei Hundegger selbstverständlich: Qualifizierten Nachwuchs bildet das Unternehmen in der modernen Lehrwerkstatt selbst aus, meldet das Unternehmen. Aktuell werden 50 Azubis in ihren Ausbildungsberuf eingeführt und haben nach Lehrabschluss Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung.

Das sagt der Gründer Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Unternehmensgründer Hans Hundegger sagt: „Die vollständige Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden und Interessenten ist eine der zentralen Wertesäulen unseres Unternehmens“. Damit hat die Hundegger AG die lange Reihe hochwertiger Auszeichnungen erfolgreich fortgesetzt. Erstmals 2006 wurde die „Hans Hundegger Maschinenbau GmbH" bei „Bayerns Best 50" durch das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft ausgezeichnet, im Jahr 2018 wurde diese Auszeichnung durch das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie erneut an die „Hans Hundegger AG" verliehen. Die neuerliche Auszeichnung ist für Firmengründer Hans Hundegger eine Bestätigung des erfolgreichen Kurses, der die Hundegger AG bereits seit Jahren zum Wertmarktführer für CNC-gesteuerte Abbundmaschinen gemacht hat. Und diese Spitzenposition nicht nur einmal zu erobern, sondern über Jahre hinweg zu behaupten, sei immer wieder beeindruckend: „Ein toller Erfolg für das gesamte Team der Hundegger AG“, sagt Hans Hundegger.