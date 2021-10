Raumschmiede zählt zu „Bayerns Best 50“

Das Bayerische Staatsministerium ehrt jährlich mittelständische Unternehmen, die mit großem Wachstum operieren. Sie seien das Fundament für den beachtlichen Wohlstand des Bundeslandes. Als Dank erhalten die Arbeitgeber die Auszeichnung „Bayerns Best 50“. Ermittelt werden die Gewinner durch die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG. Umsatzsteigerungen und Erhöhungen des Mitarbeiterstabs sind dabei entscheidende Kriterien. Diese konnte die Raumschmied GmbH erfüllen.

Der Betrieb aus Genderkingen betreibt Online-Fachgeschäfte für Garten-, Schlafzimmer- und Freizeitmöbel. Das Ziel sei es Kunden über die geführten Shops bei der Einrichtung der eigenen Räumlichkeiten vollumfänglich zu bedienen. Durch die Schließung von Möbelhäusern während der Pandemie, profitierte Raumschmied GmbH massiv in seinen Umsätzen. Insgesamt erwirtschaftete der Preisträger so 93 Millionen Euro brutto im Vorjahr. Diese Summe geht aus über 220.000 Bestellaufträgen hervor. Beide Werte verdoppelten sich im Vergleich zu 2019. Durch dieses enorme Wachstum gelang die erfolgreiche Teilnahme an „Bayerns Best 50“.

Mit der Auszeichnung erfolgt die Krönung eines außerordentlichen Geschäftsjahres. Bereits im Jahr 2018 wurde das mittelständische Unternehmen erstmals zu einem der wachstumsstärksten der Region erklärt. Jürgen Schuster reagiert stolz auf die internen Leistungen: „Wir freuen uns sehr, dass das herausragende Engagement unserer Mitarbeiter und unsere unternehmerische Leistung durch die Auszeichnung gewürdigt werden. Aber wir werden uns sicher nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern unsere erfolgreiche Unternehmensstrategie fortsetzen und dabei insbesondere auch weiterhin neue Arbeits- sowie Ausbildungsplätze an all unseren Standorten schaffen.“

Die Raumschmiede GmbH beschäftigt derzeit etwas mehr als 300 Mitarbeiter. Davon den Großteil mit 173 am Firmenhauptsitz in Genderkingen. Weitere 67 am Standort Heubach und 60 Tätige in der polnischen Tochterfirma HSF E-Commerce Sp. z o.o. in Posen. Zudem bildet der Online-Shop Betreiber auch aus. 17 Nachwuchskräfte befinden sich in ihrer Lehre und zwei Studierende bestreiten die duale Ausbildung im Betrieb.