Molkerei Ehrmann: Anton Ehrmann ist gestorben

Nachruf

Anton Ehrmann. Foto: Anton & Petra Ehrmann-Stiftung

Bis zuletzt stand Anton Ehrmann dem Unternehmen mit Sitz in Oberschönegg im Allgäu als Aufsichtsrat mit „Rat und Tat zur Seite" und nahm „mit großen Engagement und regem Interesse" an den Sitzungen teil, berichtet die Ehrmann Unternehmensgruppe. Zusammen mit seinem Bruder hat er die Firma Ehrmann zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt.

Anton Ehrmann wurde am 2. September 1927 in Rimpach bei Isny geboren. Er besuchte das Gymnasium in Memmingen, konnte aber nur ein Notabitur machen, da er 1944 zum Kriegsteilnehmer wurde. Als Fallschirmjäger war er von Februar 1945 bis Juli 1946 in amerikanischer Gefangenschaft in Belgien. Danach holte er bis 1948 sein Abitur nach, da das Notabitur nicht anerkannt wurde. Danach machte er eine Molkereilehre, die ihn zum Abschluss der Meisterprüfung befähigte. 1953 zog er nach Baden-Württemberg, in die Landeshauptstadt Stuttgart, um seine neue Funktion als selbstständiger Handelsvertreter für Ehrmann auszuüben. Im Jahr 1960 wurden Anton und sein Bruder Alois Erhmann gleichberechtigte Partner im väterlichen Betrieb, der 1920 als Ein-Mann-Käserei begann, mit Gründung einer OHG. Alois wurde die Verantwortung der Molkerei im Allgäu übertragen, während Anton Ehrmann am Standort Leonberg bei Stuttgart die Vermarktung der Produkte und den Aufbau des nationalen Vertriebs übernomm. Im Jahr 1964 brachten sie mit Almighurt den ersten Fruchtjoghurt Deutschlands mit kalt eingerührten Früchten auf den Markt. Ehrmann ist heute eigenen Angaben zufolge die Nummer eins in Deutschland bei Fruchtjoghurts und die Nummer eins bei Desserts, insbesondere aufgrund der Produktreihe „Grand Dessert".

2003 wechselte Anton er in den Aufsichtsrat der Ehrmann AG, sein Bruder leitete das Unternehmen noch drei Jahre länger. 2006 übernahm dann Christian Ehrmann, der Sohn seines Bruders Alois, in dritter Generation die Führung. Anton Ehrmann gründete mit seiner Tochter Petra ebenfalls 2006 die heutige „Anton & Petra Ehrmann-Stiftung". Sein Augenmerk lag stets darauf, Projekte der Wissenschaft, Forschung und Kultur, vor allem in der Region zu fördern. Ihm sei es auch eine Herzensangelegenheit gewesen., junge Menschen zu unterstützen und ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben, berichtet die Stiftung.

Nun ist Anton Ehrmann im hohen Alter von 95 Jahren am Freitag, 16. Dezember, friedlich eingeschlafen.