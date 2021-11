Ehrmann schließt Baumpflanzprojekt erfolgreich ab

Bei der Pflanzaktion soll standortnah ein nachhaltiger und größerer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaffen werden. Bereits 2020 wurde die Aktion zum 100-jährigen Firmenjubiläum - mit 100 Bäumen - erfolgreich durchgeführt und nun kommt für jedes weitere Jahr ein Baum hinzu.

Fachliche Unterstützung durch die Günztal- Stiftung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Daher wurden am 19.11.2021 insgesamt 101 junge Setzlinge in der direkten Nähe des Firmenstandortes in Oberschönegg gepflanzt. So trafen sich Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen und konnten in Kleingruppen unter Anleitung die Bäume pflanzen. Die fachliche Unterstützung trug die Günztal-Stiftung bei, mit welcher die Firma Ehrmann bereits seit vielen Jahren diverse Projekte in der Region gemeinsam umsetzt.

Zusammenarbeit mit den SOS Kinderdörfern Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben den regionalen Bemühungen ist die das Familienunternehmen Ehrmann auch im sozialen Bereich, unter anderem bei den SOS Kinderdörfern, engagiert. In der Firmenzentrale wurden zudem Schwerpunktthemen im Bereich Nachhaltigkeit definiert und Maßnahmen bereits umgesetzt. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die Themen Klima & Energie, Verpackung sowie Landwirtschaft & Tierwohl gesetzt.