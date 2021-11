MicroStep Europa bezieht neue Niederlassung in NRW

Am Standort in Dorsten in NRW nimmt das Unternehmen Micro Step aus Bad Wörishofen im Unterallgäu, eine neue Niederlassung mit Bürogebäude und Vorführzentrum. Welche Vorteile der neue Standort zu bieten hat.

Ein weiterer Meilenstein für die MicroStep Europa GmbH: Ab 2. November bezieht das Unternehmen am Standort Dorsten (NRW) eine neue Niederlassung bestehend aus Bürogebäude und Vorführzentrum. Unter neuer Adresse ist nun die Anlaufstelle für den Norden Deutschlands entstanden. „Neue Epoche der Unternehmensgeschichte" Seit 2007 ist MicroStep aus Bad Wörishofen in Nordrhein-Westfalen mit einer eigenen Niederlassung vor Ort, 2016 folgte der Umzug in größere Räumlichkeiten. „Mit dem Bezug der neuen Niederlassung mitsamt MicroStep CompetenceCenter Nord läuten wir eine neue Epoche der Unternehmensgeschichte ein", sagt Geschäftsführer Johannes Ried. Denn ab dem 2. November 2021 ist MicroStep in NRW unter neuer Adresse zu finden. Der Standort Dorsten: Neue Niederlassung mit CompetenceCenter Nord. Bild: MicroStep Europa. Bürokomplex und Showroom auf 1300 Quadratmetern Auf dem Gelände der stillgelegten Zeche Fürst Leopold entstand in den vergangenen Monaten auf 1.300 Quadratmetern eine neue Niederlassung bestehend aus Bürokomplex und Showroom. „Die erfreuliche Entwicklung unseres Unternehmens sowie das ungebrochen große Interesse an unseren Hightech-Lösungen haben diesen Schritt erfordert", betont Johannes Ried. Das hat das neue Gebäude zu bieten „Künftig haben Besucher nun die Möglichkeit, einen breiten Auszug unserer Schneidtechnologien (Plasma, Laser, Autogen, Wasserstrahl) sowie Automationslösungen live in Aktion zu erleben." Modernste Systeme werden dort ständig vor Ort zu Schulungs- und Vorführzwecken bereitstehen. Rund 800 Quadratmeter bemisst das Vorführzentrum, auf rund 500 Quadratmeter sind Büroflächen, Schulungs- und Besprechungsräume entstanden. Insgesamt investierte MicroStep mehr als 2,5 Millionen Euro.