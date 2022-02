Memmingen: Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung ziehen um

Bestens vernetzt und nun auch räumlich miteinander verbunden arbeitet das Stadtmarketing der Stadt Memmingen mit dem Verein Stadtmarketing Memmingen e.V. zusammen.

Im zweiten Stock der Kalchstraße elf haben die Stabsstelle für Stadtmarketing, Europabüro und Wirtschaftsförderung in den vergangenen Tagen neue Räume bezogen, die auch genug Platz bieten für die Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins.

Die neuen Räumlichkeiten. Foto: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen.

„Die Zusammenarbeit klappt seit vielen Jahren hervorragend, und die enge Vernetzung zeigt sich positiv in zahlreichen gemeinsamen Projekten“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei einer Begehung der neuen Räume. „Wir freuen uns sehr über die gemeinsamen Räume mit der Stadt und die kurzen Wege“, erklärte Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing Memmingen e.V.

An die 160 Quadratmeter stehen der städtischen Stabsstelle für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung nun zur Verfügung. Wirtschaftsförderer Michael Haider und Alexandra Hartge, Leiterin des Stadtmarketings und des Europabüros zeigten Hermann Oßwald und Oberbürgermeister Manfred Schilder die neuen Büros, die von der Stadt angemietet wurden. „Verein und Stadt wachsen in den neuen Räumen zusammen, und das in Ergänzung mit der Wirtschaftsförderung. Hier werden richtig Kräfte gebündelt“, betonte Alexandra Hartge.