Memmingen: Berger veranstaltet digitale Auszubildendenmesse

Rund 170 Unternehmen aus der Region informierten auf ihren virtuellen Messeständen über Ausbildungsmöglichkeiten, Berufsbilder sowie duale Studiengänge. Über einen Live-Chat hatten Besucher zudem die Möglichkeit, direkt mit den Firmen in Kontakt zu treten.

Praktika als Schnupperangebot

Für die Berger Gruppe war die digitale Ausbildungsmesse ein voller Erfolg. In Form von Broschüren und Filmen präsentierte das Unternehmen den Besuchern, was es als Ausbildungspartner zu bieten hat. „Über die Chat-Funktion konnten wir am Live-Messetag bereits einige Praktika mit Schülern vereinbaren. Auf diese Weise erfahren sie am besten, ob der Ausbildungsberuf wirklich zu ihnen passt“, sagt Alexander Gayer, Ausbildungsleiter von Berger Ottobeuren. Insgesamt verzeichnete die digitale Ausbildungsmesse fast 12.000 Besucher.

Die Spendenaktionen des Unternehmens

Das Unternehmen Berger engagiert sich allerdings nicht nur durch solche Angebote für interessierte Ausbildungssuchende: Auch bereits bei Berger angestellte Azubis wird die Möglichkeit gegeben, sich für soziale Zwecke im Rahmen von Spendenaktionen einzusetzen. Während dieser Aktionen hat die Berger Firmengruppe an ihren deutschen Standorten in Memmingen, Ottobeuren, Ummendorf und Wertach im Jahr 2021 insgesamt über 52.000 Euro an rund 80 unterschiedliche gemeinnützige Organisationen und Vereine gespendet. Auch die Edith und Alois Berger Stiftung des Firmengründers verzeichnete zusätzlich hohe Spendenbeträge. Die lange Liste der Spendenempfänger ist vielfältig – von Hilfsorganisationen und kirchlichen Einrichtungen über Schulen, Kindergärten bis hin zu Sportvereinen und Kultureinrichtungen.

Das sagt die CEO der Berger Gruppe

„Soziales Engagement ist und war für uns schon immer eine Selbstverständlichkeit. Besonders stolz sind wir auch darauf, dass sich unsere Auszubildenden hier aktiv einbringen“, betont Karin Berger-Haggenmiller, CEO der Berger Gruppe. „Wir danken unseren Mitarbeitern für ihre Einsatzbereitschaft.“