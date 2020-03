Lieblingskino 2019: Cineplex Memmingen unter den Top 10

„Unser Handeln getreu dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ hat uns letztes Jahr direkt unter die Top 10 der deutschen Lieblingskinos katapultiert“, berichtet Andreas Spitzhüttl, der Theaterleiter des Cineplex Memmingen.

Erster Schritt: Unter den Top 100

Die erste Hürde war, sich von seinen Fans und Besuchern unter die Top 100 wählen zu lassen. Es wurden Aufkleber verteilt, Leinwandgrafiken erstellt und zahlreiche Social-Media-Posts hochgeladen. Mitte Oktober dann die Nachricht: Das Lichtspielhaus in der Maustadt hat es tatsächlich unter die Top 100 Kinos in Deutschland geschafft.

Bewertungskriterium „Soziales Engagement“

Eine Fachjury bestehend aus Moviepilot-Chefredakteurin Ines Walk, Filmecho-Chefredakteurin Annette Dombrowski, Film-Marketing-Experte Jan Oesterlin und Filmhistoriker sowie Vorsitzender der DEFA-Stiftung Ralf Schenk verkündeten im Anschluss an die Bekanntgabe der Top 100 das Bewertungskriterium für die Top 10: „Soziales Engagement“.

Soziales Engagement des Cineplex Memmingen

Ein Volltreffer für das Memminger Cineplex-Team, das sich Jahr für Jahr in vielen Bereichen sozial engagiert. Zum Beispiel wurden dem Bunten Kreis Memmingen/Unterallgäu 3500 Euro der Eintrittsgelder des erfolgreichen Fischertag Films für ein mobiles Ultraschal-Gerät zur Kinderpalliativ-Versorgung zur Verfügung gestellt. Die Spendengelder, die mit dem Cineplex Glücksrad bei „Memmingen blüht“ und der „Rudi-Messe“ „erdreht“ wurden, gingen direkt an die Kinderherz Stiftung. Die sehr gute Zusammenarbeit mit INTEGRAmensch, das Sponsoring für Trikots des Teams Bananenflanke MM e.V und von Filmbüchern zum Vorlesewettbewerb der Reichshainschule Memmingen sowie viele weitere Aktionen überzeugten die Richter.

Preisverleihung im Rahmen der Münchner Filmwoche

Eine Woche vor der offiziellen Preisverleihung im Rahmen der Münchner Filmwoche kam die Nachricht: Das Cineplex in Memmingen hat es in die Top 10 geschafft! „Das war ein unbeschreibliches Erfolgsgefühl“, so die stellvertretende Theaterleiterin Annemarie Riedle, Verfasserin der Bewerbung. Die Vertreter aller 10 nominierten Kinos durften auf die Bühnedes Mathäser Filmpalasts. „Das Herz schlug uns bis zum Hals“, erinnern sich Riedle und Spitzhüttl. Unter den ersten 10 Plätzen wurde leider nur der erste gekürt. Den gewann das „LUMOS Lounge & Lichtspiel“ in Nidda.