Klinikum Memmingen: Wird es einen Neubau geben?

Der Grundtenor im Plenum des Stadtrats war deutlich: Ein Neubau des Klinikums Memmingen würde erhebliche Vorteile gegenüber einer langjährigen Generalsanierung bei laufendem Betrieb bringen. In einer Klausursitzung beschäftigten sich die Stadträte mit einer Planungs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse, die Generalsanierung und Neubau gegenüberstellte. Bevor der Stadtrat jedoch eine konkrete Entscheidung treffen kann, sind weitere Vorarbeiten notwendig.

Besonders wichtig ist den Verantwortlichen in Klinikum und Stadtverwaltung eine Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. „Wir möchten um möglichst viel politischen Rückhalt in München werben“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Klinikleitung für Neubau

Die Grundsatzentscheidung hinsichtlich der Variante Neubau oder Sanierung liegt beim Stadtrat der Stadt Memmingen als Träger. Schon 2019 war im Kliniksenat ein deutliches Stimmungsbild für den Neubau zu vernehmen. Die Klinikleitung hat sich auf Basis der bisher zur Verfügung stehenden Informationen ebenfalls klar für die Variante Neubau und eine rasche Festlegung positioniert.

Grundstückssuche

Um einen Neubau realisieren zu können, ist die Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstücks von elementarer Bedeutung. Dies muss noch geklärt werden. In Frage kommen das Ikea-Areal am Autobahnkreuz sowie das Grundstück Am Vogelsbrunnen nordwestlich des Stadtparks Neue Welt.

Was spricht für den Neubau?

Für einen Neubau spricht nach Ansicht der Räte unter anderem eine langfristig deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit. Erhebliche Investitionen sind sowohl bei einer Generalsanierung wie auch bei einem Neubau unumgänglich. „Ein Neubau aus einem Guss bietet die Voraussetzung für eine optimale Betriebsorganisation zugunsten von Patientinnen und Patienten“, betonte Maximilian Mai, Vorstand des Klinikums Memmingen. Ein Areal außerhalb der Innenstadt ermögliche zudem zukünftige Erweiterungen.

Die Entscheidung über die Zukunft des Klinikums Memmingen soll noch in der ersten Jahreshälfte getroffen werden.