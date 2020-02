KATEK gehört zu Deutschlands attraktivsten Arbeitgebern

Die auch im bayerisch-schwäbischen Memmingen ansässige KATEK Group gehört zu einer Gruppe aus 1.730 Unternehmen in Bayern, die in überregionalen Bevölkerungsumfragen durch die WELT zur Attraktivität deutscher Unternehmen bewertet wurden. Dabei schloss die international tätige KATEK Group sehr gut ab.

Arbeitsmodelle, Arbeitsumfeld und Technologien

„Wir wollen neue und bestehende Mitarbeiter für unsere Unternehmen ‚elektrifizieren‘", erklärt Rainer Koppitz, Geschäftsführer der KATEK Group, über die Auszeichnung. „Mit attraktiven Arbeitszeitmodellen, einem dynamischen Arbeitsumfeld und zukunftsweisenden Technologien sowie einer modernen und offenen Unternehmenskultur treffen wir den Nerv und die Bedürfnisse aller Generationen. Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Leistungsmotivation, Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung

Die positive Entwicklung der KATEK Gruppe zeigt sich auch beim Ausbau der sogenannten Employer Brand – der Arbeitgebermarke. So werde das Image als Arbeitgeber bei verschiedenen Bewerberzielgruppen bereits als sehr positiv wahrgenommen. Daran soll auch in Zukunft noch weiter gearbeitet werden. „Schließlich leben wir von exzellenten Menschen, die den Erfolg unserer Gruppe ausmachen“, sagt Rainer Koppitz. Dabei gehe es auch um wichtige, langfristige Effekte auf interne Größen wie Leistungsmotivation, Unternehmenskultur oder Mitarbeiterbindung.

Über die KATEK Group

Die international tätige KATEK SE Group gehört zu den führenden Elektronikdienstleistern in Europa. Mit ihren rund 2.300 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten in Deutschland, darunter auch in Memmingen, und Osteuropa erzielt die KATEK Gruppe einen Umsatz von mehr als 350 Millionen Euro.

Über KATEK Memmingen

KATEK Memmingen GmbH steht seit über 40 Jahren für Ideen und Innovationen als Elektronikdienstleister. Mit 750 Mitarbeitern und Werken in Memmingen und Bulgarien ist die KATEK Memmingen GmbH, als Solar- und Energie-Spezialist, Teil der KATEK SE – einer der führenden Hersteller von elektronischen Baugruppen und Geräten.