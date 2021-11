Jubilar: Gründer der Demmeler GmbH feiert 80. Geburtstag

Am 9. November feierte der Gründer der Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG, Ludwig Demmeler, seinen 80. Geburtstag. Mit Stolz und Freude konnte der Jubilar an diesem Tag auf seine unternehmerische Leistung zurückblicken. Wie er das Unternehmen bis heute prägt.

1961 legte der 19-jährige Ludwig Demmeler den Grundstein mit der Gründung einer kleinen Dreherei in einer Garage in Boos, wo er als Lohnfertiger für die umliegenden Industriebetriebe tätig war, den Grundstein für eine unternehmerische Erfolgsgeschichte. Seit 2007 wird das Unternehmen von seinem Sohn Johannes Demmeler als geschäftsführender Alleingesellschafter auf Wachstumskurs gehalten. Innovationen als Baustein für Wettbewerbsfähigkeit Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Die Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG ist auf mehr als 40.000 Quadratmeter Betriebsfläche in Heimertingen angesiedelt und gehört mit rund 250 Mitarbeitern, darunter 30 Auszubildenden, zu den bedeutenden Unternehmen für die Region. Innovationen, die sich zum Standard für das Handwerk und die Industrie entwickelten, haben die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und die erfolgreiche Unternehmensgeschichte geprägt. Enge Verbindung mit der Region Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Der Region und dem Handwerk fühlte sich Ludwig Demmeler stets eng verbunden und „verpflichtet“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Von Oktober 2001 bis Ende 2010 führte er zum Beispiel die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim. Für sein Engagement wurde Demmeler zum Ehrenkreishandwerksmeister auf Lebenszeit ernannt. Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Als „Mann der Tat, der nicht lange herumredet, sondern klare Positionen hat, stets aufgeschlossen und interessiert ist, immer beherzt mit anpackt, Motor, Antrieb und Initiator in vielen Bereichen ist“, mit diesen ehrenvollen Attributen wird Ludwig Demmeler häufig bedacht. Für sein großes ehrenamtliches Engagement und die unternehmerische Leistung wurde Ludwig Demmeler 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.