Das Donau-Ries ist auf der Suche nach „Bayerns Best 50“

Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wird am 26. Juli 2022 zum 21. Mal besonders wachstumsstarke Unternehmen mit der Auszeichnung Bayerns Best 50 ehren.

Neben dem Preis für das stärkste Wachstum werden noch zwei weitere Preise verliehen. Zwei Unternehmen erhalten einen Sonderpreis für überdurchschnittliches Ausbildungsengagement. Schließlich wird aus Reihen der Bayerns Best 50 bereits zum dritten Mal die „Bayerische Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Auswahlkriterien sind der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmerin und ihre aktive Rolle im Betrieb. Der Preis Bayerns Best 50 zeichnet nicht nur Unternehmen mit besonders dynamischem Wachstum aus. Er ist sichtbares Zeichen der bayerischen Wirtschaftspolitik für die Anerkennung mittelständischen Unternehmertums und trägt so dazu bei, unternehmerisches Denken und Mut zur Existenzgründung in Bayern zu fördern. Der Preis für die „Bayerische Unternehmerin des Jahres“ soll für eine stärkere Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen werben.

In den vergangenen Jahren ging der Preis bereits mehrmals an Unternehmen aus dem Landkreis Donau-Ries. So auch 2021 als die Raumschmiede GmbH aus Genderkingen und die Firma Unsinn aus Holzheim ausgezeichnet wurden. „Es ist immer wieder schön zu sehen, dass die Unternehmen hier in der Region auch Anerkennung für das, was sie tun, erhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Firmen aus dem Landkreis bewerben und zeigen, wie wachstumsstark und engagiert sie sind“, betont Landrat Stefan Rößle, Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbandes Donauries.