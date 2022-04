Donauwörth: Agentur für Arbeitet biete Hilfe für Ukraine-Geflüchtete

„Wir sind alle sehr betroffen über das Leid, das den Menschen in der Ukraine zugefügt wird. Diese Menschen, vor allem Frauen und Kinder, suchen bei uns Schutz und Sicherheit in einer unvorstellbaren Situation“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Erfahrungsschatz aus den Jahren 2014/2015

„Die Suche nach Arbeit hat da zunächst einmal nicht die alleroberste Priorität. Dennoch wird sich die Frage nach einer Erwerbsarbeit früher oder später für Viele stellen. Das Ausmaß der Migrationsbewegung ist aktuell nicht präzise einschätzbar. Wir sind aber gut aufgestellt, denn wir haben in den Jahren 2014 / 2015 umfangreiche Erfahrungen gemacht und Netzwerke mit allen Beteiligten aufgebaut, auf die wir jetzt zurückgreifen“ berichtet Richard Paul.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die konkreten Voraussetzungen

Grundsätzlich braucht jeder Ukrainer einen Aufenthaltstitel, um sich in Deutschland aufhalten zu können. Die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz (EU-Richtlinie 2001/55/EG) ermöglicht den Geflüchteten eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz und damit einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Anlaufstellen für Geflüchtete

„Für all diejenigen, die in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm eine Bleibe gefunden haben und arbeiten möchten, steht die Agentur für Arbeit mit ihren Geschäftsstellen in Dillingen, Donau-Ries, Günzburg, Illertissen, Neu-Ulm und Nördlingen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir beraten, vermitteln in Arbeit und unterstützen bei der Anbahnung einer Beschäftigung“ erläutert Richard Paul. Darüber hinaus informieren die Agenturen für Arbeit auch zu den Möglichkeiten der Sprachförderungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Form von Integrations-, Berufssprach- und Erstorientierungskursen.