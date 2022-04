Kolpingsfamilie Gersthofen und Autowelt Simon für die Ukraine

Die Kolpingsfamilie Gersthofen sammelt Hilfsgüter für die Ukraine und verbringt diese – dank eines großen Netzwerks – sicher zu den Stellen, an denen sie in der Ukraine gebraucht werden. Als Anlaufstelle für Menschen aus der Region sowie als zentrale Sammelstelle für 100 Kolpingsfamilien dient eine Halle auf dem Gelände der Autowelt Simon in Gersthofen. Hier konnte die Stadt Gersthofen vermitteln und die Helfer der Kolpingsfamilie mit der Familie Simon zusammenbringen.

Bürgermeister bedankt sich

„Es freut mich, dass wir als Stadt hier vermitteln konnten und die Kolpingsfamilie Gersthofen auf dem Gelände der Autowelt Simon einen Raum gefunden hat, um Hilfsgüter zu sammeln. Für die Bereitstellung möchte ich mich bei der Familie Simon bedanken“, erklärt Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen.

Was gesammelt wird

Die Kolpingsfamilien Gersthofen sammeln ausschließlich Güter, die in der Krisenregion auch wirklich gebraucht werden. Besonders dringend werden Medikamente und Verbandsmaterial benötigt. Dank des großen Netzwerks der Kolpingsfamilie sollen die Hilfsgüter auch da ankommen, wo sie gebraucht werden. Das Kolpingwerk in Ungarn organisiert die Hilfstransporte in die Ukraine und betreut Flüchtlinge in Ungarn an der Grenze. Das Kolpingwerk in der Ukraine hat die Liste mit den benötigten Hilfsgütern erstellt, hält diese aktuell und kümmert sich um die Verteilung im Land.