Flughafen Memmingen eröffnet Neubau

“Es ist schon beeindruckend, wie erfolgreich sich der Allgäu Airport Memmingen seit Aufnahme des Passagierflugbetriebes im Jahr 2007 entwickelt hat. Der Flughafen hat sich aus dem Stand heraus etabliert“, erklärte die Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreyer, die als Ehrengast die Eröffnung vornahm.“ Mit der Einweihung der neuen Halle mit Gepäckabfertigung und Ankunftsbereich leistet der Flughafen einen wichtigen Beitrag für mehr Komfort und Sicherheit für seine Fluggäste. Das ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz, um Mobilität attraktiv und zukunftsfähig zu machen. Der Freistaat hat diese Investition gerne unterstützt.“

Obwohl die Corona-Pandemie im letzten Jahr auch am Flughafen Memmingen, der zu den größten Low-Cost Flughäfen Süddeutschlands zählt, deutliche Spuren hinterlassen hat, stehen die Zeichen hier langfristig weiter auf Wachstum. „Gerade die Sommerferien haben uns gezeigt, dass der Wunsch nach Reisen und Begegnung weiter ungebrochen ist.“ , erläutert der Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Deshalb sei es notwendig gewesen, die Infrastruktur den steigenden Passagierzahlen anzupassen. Die erhöhten Kapazitäten bei der Gepäckkontrolle und -ausgabe sowie bei den Einreisekontrollstellen verringern künftig Wartezeiten. Zudem fällt es den Passagieren auf einer größeren Fläche leichter, den nötigen Abstand zu halten.

In einer 19-monatigen Bauzeit entstand eine neue Halle mit einer Nutzfläche von rund 2.300 Quadratmetern, in der bis zu 2.000 Passagiere pro Stunde abgefertigt werden können. Sie ist Teil einer umfangreichen Modernisierungsmaßnahme, deren Startschuss vor genau drei Jahren erfolgte, als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am fünften Oktober 2018 den ersten Spatenstich vornahm. In den Neubau sowie in neue Gepäckförderanlagen und in die notwendige Kontrolltechnik hat der Flughafen rund drei Millionen Euro investiert. Mit rund 70 Prozent hat der Freistaat diese Investitionen gefördert.

An fünf Einreisekontrollstellen können künftig auf zehn Linien Passagiere aus Non-Schengen-Ländern kontrolliert werden. Schon jetzt ist die neue Gepäckhalle mit Ankunftsbereich für weiteres Wachstum gerüstet. Denn auf einer bereits vorbereiteten zweiten Etage können weitere Verkehrsflächen für Passagiere geschaffen werden. „Das Erlebnis Fliegen erhält mit dieser neuen Anlage“, so Ralf Schmid, „eine sinnvolle Abrundung am Boden.“ Als wichtigen Schritt in die Zukunft würdigte auch Gründungsgesellschafter Gerhard Pfeifer den Neubau. Pfeifer hat vor kurzem den Vorsitz des Aufsichtsrates der Flughafen Memmingen GmbH übernommen.