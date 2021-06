Herzstück Horgau verkündet neue Standorteröffnung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Herzstück Horgau eG befasst sich seit Mitte des Jahres mit der Planung ihres dritten Standorts in Welden. Das haben Aufsichtsrat und Vorstand zusammen vereinbart. „Wir sind wirklich beeindruckt von der Zugkraft, die viele engagierte Holzwinklerinnen und Holzwinkler in die Kampagne gebracht haben. Das hat uns die Entscheidung erleichtert“, erklärte Vorstandsvorsitzende Anja Dördelmann. „Damit setzen wir gemeinsam ein Zeichen für regionale Wertschöpfungsketten und eine bio-regionale Versorgungsstruktur in unserer Heimat.“

Herzstück-Vorstandsvorsitzende Anja Dördelmann. Foto: Herzstück

Bürgerkampagne hat 180.000 Euro eingebracht

Bürger aus allen Holzwinkel-Gemeinden hatten innerhalb weniger Wochen rund 600 Anteile gezeichnet und damit die Entscheidungsgrundlage von 400 Anteilen übertroffen. Das Geld aus den Anteilszeichnungen, immerhin rund 180.000 Euro, werde von der Genossenschaft auf einem eigenen Konto verwahrt und gezielt in den Aufbau des Standorts investiert.

Anteilszeichnungen sind willkommen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns natürlich, dass so schnell eine stolze Summe zusammengekommen ist. Das gibt uns die nötige Kraft für den Start“, sagt Anja Dördelmann. „Gleichwohl haben die Erfahrungen in Diedorf und Horgau gezeigt, dass wir das Kapital gut gebrauchen können. Schließlich müssen wir Laden, Küche, Gastronomie, Lager und Kühlung einrichten und dabei haben wir noch nicht vom ersten Ankauf der Waren gesprochen. Wir nehmen also jederzeit gerne weitere Anteilszeichnungen entgegen. Jeder Anteil hilft.“

Der Innenraum von Herzstück am Standort Diedorf. Foto: Herzstück

Eröffnung im Jahr 2023 geplant

Genossenschaftsmitglieder der Herzstück Horgau eG haben laut der Genossenschaft auch im Holzwinkel die Möglichkeit mitzugestalten. Das gilt für Privatpersonen und Vereine genauso, wie für Unternehmen und Produzenten, die partnerschaftlich mitarbeiten oder ihre Produkte zuliefern wollen. Bis zur Eröffnung wird es allerdings noch etwas dauern. Gemeinsam mit Investor Christoph Albinger startet im Sommer die Bauplanung, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Das Herzstück Holzwinkel wird in einen Teil des neuen Gebäudes am Ortseingang von Welden einziehen. Das Jahr 2022 steht dann ganz im Zeichen des Neubaus, sodass mit einer Eröffnung im Frühjahr 2023 gerechnet werden kann.

600 Mitglieder bei Herzstück

Die Herzstück Horgau eG ist eine Genossenschaft mit über 600 Mitgliedern. Herzstück hat es sich laut eigener Aussage zum Ziel gesetzt, alte Konzernstrukturen aufzubrechen und möglichst nachhaltig Lebensmittel, Haushaltswaren und Produkte des täglichen Bedarfs anzubieten.