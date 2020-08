Flughafen Memmingen eröffnet Corona Testzentrum

Am Flughafen Memmingen können sich Reisende jetzt kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Initiative ging von der bayerischen Staatsregierung aus. Damit wurde nun auch an Bayerns drittem Verkehrsflughafen diese Möglichkeit geschaffen.

„Corona-Tests sind wichtige Instrumente, um Infektionsketten zu unterbinden.“

Das neue Testzentrum befindet sich in einer ehemaligen Lärmschutzhalle gegenüber dem Terminal neben dem Parkplatz P1. Geöffnet ist es täglich während des Flugbetriebs. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Wer von einer Reise aus einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet zurückkehrt, kann sich kostenlos testen lassen. Passagieren aus anderen Ländern steht der Test dann zur Verfügung, wenn es die aktuellen Kapazitäten erlauben. „Wir haben das Gesundheitsministerium gerne bei dieser Aktion unterstützt“, betonte Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. „Jede Maßnahme, die der Aufspürung von Infektionsketten dient, macht Sinn.“ Vor Ort informierte sich am vergangenen Samstag auch Staatssekretär Klaus Holetschek in seiner Funktion als Memminger Stimmkreisabgeordneter über das neue Test-Angebot und sagte: „Corona-Tests sind wichtige Instrumente, um Infektionsketten zu unterbinden und die Anzahl der Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau zu halten. Ich danke dem Flughafen Memmingen für die rasche und kompetente Umsetzung des Testzentrums.“ Jetzt gelte es, weiter vorsichtig und umsichtig zu handeln, so Holetschek.

Tests nur für Ankommende

Wer aus einem als Risikogebiet eingestuften Land einreist, kann durch den Nachweis eines negativen Tests die sonst anstehende Quarantänepflicht vermeiden. Sollte die angekündigte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten vom Bund eingeführt werden, wird das Memminger Testzentrum den neuen Anforderungen angepasst, erklärt eine Mitteilung des Flughafens. Für abfliegende Fluggäste und Anwohner bestehen derzeit keine Testmöglichkeiten.