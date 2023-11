Ematec heißt Julian Eberhard als CTO im Vorstand willkommen

Personalie

Von links: CEO Manfred Eberhard, Aufsichtsratsvorsitzender Oswald Berger und das neue Vorstandsmitglied, CTO Julian Eberhard. Foto: ematec

Die Ematec AG mit Sitz in Memmingerberg begrüßt seine neuen CTO im Vorstand. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Julian Eberhard einstimmig als Chief Technical Officer (CTO) in den Vorstand berufen. Er bildet damit gemeinsam mit seinem Vater, Firmengründer und CEO Manfred Eberhard, die Doppelspitze des Unternehmens, das weltweit als Anbieter von Hebezeugen für die Einzelblattmontage von Rotorblättern tätig ist.

Das sagt der derzeitige CEO Manfred Eberhard

„Toll, dass Julian bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Denn damit können wir genau zum richtigen Zeitpunkt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens stellen“, sagte Oswald Berger, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung. Firmengründer Manfred Eberhard will in den kommenden Jahren Schritt für Schritt kürzertreten. „Da ist es ein absoluter Gewinn, dass wir mit Julian den perfekten Nachfolger für mich in der eigenen Familie haben. So können wir das inhabergeführte Familienunternehmen bleiben, das ich aufgebaut habe“, freut sich der derzeitige CEO.

Die Tätigkeitsfelder der Ematec AG

Ematec arbeitet seit 26 Jahren im Bereich der Automatisierungs- und Handhabungstechnik. Zu den Kunden zählen Namen der Automobilindustrie wie Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche Ford oder General Motors. Auch als Anbieter von Hebezeugen ist Ematec in der Windkraftindustrie aktiv. Die von Ematec entwickelten Rotorblatt-Traversen werden für die Montage von Rotorblättern genutzt. Deshalb hat Enercon, der größte deutsche Windkraftanlagenhersteller, in den vergangen drei Jahren 20 Traversen bei Ematec bestellt.

Know-how in der Entwicklung

Gerade in der Entwicklung der High-End-Traversen hat Julian Eberhard bereits in den vergangenen Jahren als Konstruktionsleiter und Technischer Leiter des Unternehmens mitgewirkt. „Ich kenne unser Unternehmen von der Pike auf und war bereits weltweit auf den Baustellen für den Service und Kundendienst unserer Traversen unterwegs. Für mich ist es eine Ehre, jetzt als CTO in der Verantwortung für unser Team und unser Unternehmen zu stehen“, so Eberhard, der einen Masterabschluss als Maschinenbauingenieur und die Zusatzqualifikation als Schweißfachingenieur hat. Als CTO wird er nicht nur für das operative Geschäft, sondern auch die Bereiche Entwicklung, Produktion und Kundendienst/Service verantworten, während sich CEO Manfred Eberhard weiterhin um Verwaltung und Vertrieb kümmern wird.