Buzil pflanzt 1.625 Bäume im Memminger Forst

Rund 30 Buzil Mitarbeitende haben an drei verschiedenen Standorten im Memminger Forst Linden-, Elsbeeren-, Buchen- und Birnenbäume gepflanzt.

„Die Baumpflanzaktion ist ein weiterer Schritt von Buzil in Richtung Nachhaltigkeit und soziales Engagement“, erklärt Geschäftsführerin Isabell Janoth. „Ich hoffe unsere Aktion ist auch ein Anstoß für andere Unternehmen so etwas selbst zu machen. Nur gemeinsam können wir den Weg in eine nachhaltige Zukunft schaffen. Dabei tragen gerade wir als Unternehmen eine große Verantwortung“, sagt Isabell Janoth. Durch den gemeinsamen Einsatz von ihr mit den Buzil Mitarbeitenden konnten bei der Aktion so viele Bäume an einem Tag gepflanzt werden.

Anfangs des Jahres hat das Allgäuer Familienunternehmen 2.000 Liter Desinfektionsmittel an Humedica e.V., eine Hilfsorganisation aus Kaufbeuren gespendet. Buzil spendet regelmäßig Hygieneprodukte an Humedica e.V., welche gerade in den Zeiten von Corona enorm an Bedeutung gewonnen haben. Humedica unterstützt mit den Desinfektionsmitteln Menschen, die keine wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung haben, sich durch Hygieneprodukte vor einer Infektion zu schützen.