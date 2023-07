Der Flughafen Memmingen ist in diesem Jahr auf Wachstumskurs

Expansion

Das Terminal des Allgäu Airports von oben. Foto: Flughafen Memmingen GmbH

Die Passagierzahlen am Allgäu Airport sind jüngst wieder gestiegen. Deshalb will der Flughafen weiter wachsen.

Der Flughafen Memmingen ist weiter auf Wachstumskurs. Die Bilanz des Jahres 2022, zeigt ein deutliches Plus bei den Passagierzahlen, den Reisezielen, den Mitarbeitern und beim Jahresergebnis. In den nächsten Jahren soll weiter in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden. „2022 war das Jahr der Erholung“, sagte Gerhard Pfeifer, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Flughafen Memmingen GmbH. „Und das in mehrfacher Hinsicht!“ Stand das erste Quartal noch im Zeichen der Pandemie, so kehrte anschließend die Reiselust der Passagiere rasch zurück. Gleichzeitig weiteten die Fluggesellschaften ihre Angebote wieder aus. Sie boten neue Ziele, mehr Frequenzen auf beliebten Strecken und setzten größere Flugzeuge ein.

Der Allgäu Airport knackt das Rekordjahr 2019

Mit gut 1,9 Millionen Passagieren übertraf man die Rekordmarke von 2019 um 268.885 Fluggäste und knapp 16 Prozent. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das ein Plus von 103 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet der Flughafen Memmingen mit rund 2,4 Millionen Passagieren. „Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass wir hier nicht zu optimistisch planen“, betonte Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Mehr Passagiere und mehr Flüge bedeuteten 2022 auch mehr Umsatz: Betrug er im Jahr 2021 noch 13,491 Millionen Euro, so stieg er im vergangenen Jahr auf gut 21,810 Millionen Euro an. Das bedeutet einen Bilanzgewinn von rund 2,418 Millionen Euro.

„Dass wir so gut durch die Corona-Krise gekommen und schnell wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt sind, ist eine großartige Leistung unserer gesamten Mannschaft, der wir hier an dieser Stelle noch einmal herzlich danken möchten“, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Pfeifer. Die Mitarbeiterzahl hatte sich in den vergangenen Jahren derweil kontinuierlich erhöht. Aktuell sind 139 Menschen bei der Flughafengesellschaft beschäftigt. Hinzu kommen weitere 130 Kollegen bei der Tochterfirma ALLgate, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung verantwortlich zeichnet.

Der Flughafen Memmingen wächst

„Unser Wachstumskurs ist nicht nur eine Bestätigung unserer Arbeit der letzten Jahre“, sagt Geschäftsführer Ralf Schmid, „er ist auch Verpflichtung zugleich.“ Denn die Infrastruktur müsse mit dem steigenden Passagieraufkommen weiter Schritt halten. Dazu plane man einen weiteren Ausbau des Terminals und den Bau eines Parkhauses. Vergrößert werden sollen das Vorfeld und die Rollwege für Flugzeuge. Um die technischen Bedingungen für das Fliegen auch bei schwierigen Wetterbedingungen weiter zu verbessern, werden die Arbeiten für die Genehmigungsprozesse zur Aufrüstung des Instrumentenlandesystems (ILS) von CAT I auf CAT III weiter forciert. Erweitert werden soll zudem das Areal der General Aviation im Südbereich.

Der Allgäu Airport will klimaneutral werden

Darüber hinaus hat sich der Flughafen zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Deshalb wurde jüngst auch die bestehende Energiezentrale saniert. Ein neues BHKW verfügt über eine elektrische Leistung von 1,5 Megawatt und wurde mit zwei Abgaswärmetauschern ausgestattet. Die neue Energiezentrale spart jährlich etwa 650.000 Kubikmeter Erdgas ein und reduziert den CO2-Ausstoß des Flughafens um rund 1.600 Tonnen pro Jahr. Darüber hinaus ist der Bau einer Photovoltaikanlage und einer Wasserstofftankstelle geplant. Auch synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sollen noch in diesem Sommer für die Luftfahrzeuge angeboten werden.