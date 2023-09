Der Allgäu Airport will dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Strategie

Erfolgreich ins Berufsleben gestartet: Die neuen Auszubildenden und DualenStudenten am Flughafen Memmingen. Bild: Flughafen Memmingen

Die Unternehmen in der Region sind händeringend auf der Suche nach neuem Personal. Der Allgäu Airport setzt auf ein breites Ausbildungskonzept.

Der Flughafen Memmingen stellt auch in Sachen Nachwuchs die Weichen für morgen. Auch in diesem Jahr sind wieder neue Auszubildende und Studenten ins Berufsleben gestartet. Schon seit Jahren hat sich der Flughafen als Ausbildungsstätte bewährt und zahlreichen jungen Menschen Arbeitsplätze geboten.

Der Allgäu Airport wächst

„Unser Wachstumskurs beflügelt auch den Nachwuchs“, berichtet Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. Denn ein erfolgreiches Unternehmen sei eine wichtige Basis für die berufliche Zukunft. „Wir haben“, sagt Schmid, „sprichwörtlich Arbeitsplätze mit Luft nach oben.“ Dazu zählen auch nach der ersten Ausbildung weitere Möglichkeiten der Fortbildung und Qualifikation. Vier junge Menschen ergriffen heuer die Chance und lassen sich nun zu Servicekaufleuten im Luftverkehr ausbilden. Auch ein zukünftiger Land- und Baumaschinenmechatroniker ist erfolgreich ins Berufsleben gestartet.

Der Flughafen Memmingen arbeitet mit Dualen Studenten

Bereits Tradition hat das Duale Studium am Airport. Neben der bestehenden Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg ist nun auch die Hochschule Kempten neuer Kooperationspartner. Hier hat eine Studentin das Fach International Management gewählt, während zwei junge Damen in Ravensburg die Fächer International Business und Digital Business Management belegt haben. Im Rahmen des Dualen Studiums pendeln sie zwischen ihrer Arbeitsstelle am Airport und dem Hörsaal ihrer Universität.