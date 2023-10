Der Allgäu Airport macht sich für den Winterflugplan bereit

Tourismusbranche

Der Flughafen Memmingen macht sich für den Winterflugplant bereit. Foto: Flughafen Memmingen / Basti Heckl

Traditionell startet der Flughafen Memmingen im Herbst in den Winterflugplan. Diese Ziele können nun vom Allgäu aus angeflogen werden.

Von A wie Alicante bis Z wie Zagreb: Der neue Winterflugplan des Flughafen Memmingen, der am 29. Oktober in Kraft tritt, enthält insgesamt 43 Destinationen. Wenn Herbst und Winter an die Türe klopfen, wirbt der Flughafen Memmingen mit sonnigen Alternativen.

Diese Ziele werden von Memmingen aus angeflogen

So stehen die Kanareninseln Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa wieder auf dem Flugplan. Sonnige Aussichten versprechen auch die Inseln Zypern und Sizilien, das sowohl mit Flügen nach Palermo wie nach Catania erreichbar ist. Vier Mal pro Woche geht es nach Mallorca und zwei Mal in die jordanische Hauptstadt Amman. Am 4. November startet erstmals wieder eine Maschine ins ägyptische Ferienzentrum Hurghada, das bis Anfang Mai nächsten Jahres von TUI mit Reisepaketen ab Memmingen bedient wird.

Der Allgäu Airport erwartet mehr Fluggäste als 2022

„Insgesamt erwarten wir in diesem Winter auf 43 Strecken rund eine Million Fluggäste“, erklärt Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Im vergangenen Winter waren es rund 810.000 Passagiere bei 41 Verbindungen. „Die Steigerung rührt vor allem daher, dass unsere Fluggesellschaften aufgrund der großen Nachfrage auf vielen Strecken die Frequenz erhöht haben“, berichtet er. Der Mix der Destinationen sei eines der Erfolgsrezepte des Memminger Flughafens, was mitgeholfen habe, schnell und erfolgreich das Corona-Tief zu überwinden.