Der Allgäu Airport will 2023 mehr als 2 Millionen Passagiere begrüßen

Flughafen Memmingen

Der Allgäu Airport will in Memmingen weiter wachsen. Foto: Flughafen Memmingen/Maximilian Mair

Der Airport im abgelaufenen Jahr insgesamt 1.991.654 Millionen Passagiere und übertrifft damit die Rekordmarke von 2019 um 268.885 Fluggäste und knapp 16 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet man mit einem deutlichen Sprung über die Zwei-Millionen-Grenze. War die Bilanz des Jahres 2021 noch stark von den Corona bedingten Einschränkungen geprägt – es wurden 980.503 Passagiere verzeichnet – so stand das Jahr 2022 ganz im Zeichen der Erholung. „Die Menschen wollten endlich wieder reisen“, erläutert Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. „Da gab es sehr viel Nachholbedarf. Nicht nur in Sachen Tourismus, sondern vor allem bei Besuchen von Verwandten und Freunden.“ Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 konnte der Flughafen Memmingen an alte Wachstumsraten anknüpfen und verzeichnet mit 1,99 Millionen Passagieren (2019: 1,72 Millionen) ein Plus von 15,6 Prozent. „Wir freuen uns über ein tolles Wachstum“, betont Schmid, „das wir dank unseres engagierten Teams und unserer starken Airline-Partner erzielt haben.“

Fluggesellschaften steigern Kapazitäten in Memmingen

Neben dem Wunsch vieler Passagiere nach Reisen wuchs auch das Angebot der Fluggesellschaften, die kontinuierlich ihre Kapazitäten hochfuhren und zudem neue Ziele ins Programm aufnahmen. Ryanair stationierte im Herbst 2022 eine dritte Maschine in Memmingen. Als Folge erscheinen die neuen Flugziele Malta, Neapel, Valencia, Korfu und das polnische Krakau im Sommer neu auf dem Flugplan. Auch der Reisekonzern TUI hat Potential in Memmingen ausgemacht und will ab dem 8. Juni eine neue Direktverbindung nach Kreta realisieren, die er mit Angeboten vor Ort zu attraktiven Reisepaketen schnüren möchte.

2,3 Millionen Passagiere sollen den Allgäu Airport 2023 nutzen

In diesem Jahr werde der Flughafen Memmingen, da sind sich die Verantwortlichen sicher, mühelos die Zwei-Millionen-Marke überspringen. Man rechnet mit einem Plus von 15 Prozent und einer Gesamtzahl von 2,3 Millionen Passagieren, die von und nach Memmingen fliegen werden. Dafür sollen laut dem Unternehmen nicht zuletzt die beiden großen Airport-Partner Ryanair und Wizz Air sorgen, die auf zahlreichen bestehenden Strecken die Frequenzen laufend erhöhen.

Neue Arbeitsplätze am Flughafen Memmingen

Das Wachstum sorgt auch dafür, dass in Memmingen neue Arbeitsplätze generiert werden. So sollen in diesem Jahr die 237 Mitarbeiter bei der Flughafen Memmingen GmbH und der Allgate GmbH rund 50 neue Kollegen bekommen. „Wir brauchen Verstärkung“, betont Geschäftsführer Ralf Schmid, „und freuen uns über motivierte neue Mitarbeiter, die mit uns den Wachstumskurs fortsetzen.“ Auch die Infrastruktur soll in mehreren Schritten bis 2026 der starken Nachfrage sowie den steigenden behördlichen Anforderungen angepasst werden. So werden unter anderem der Check-in Bereich und das Obergeschoss in der Ankunftshalle erweitert sowie das Obergeschoss im Terminal ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.