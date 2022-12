Das plant Ryanair für den Allgäu Airport 2023

Infrastruktur

Ryanair hat ihren neuen Flugplan für Memmingen für den Sommer 2023 mit über 160 wöchentlichen Flügen zu 28 Zielen angekündigt. Darunter sind auch sechs neue Strecken nach Korfu, Krakau, Malta, Neapel, Valencia und Tuzla. Mit der neuen Flotte von Ryanair, die auf drei Flugzeugen basiert, und der Investition von 300 Millionen Dollar (rund 283 Millionen Euro) in Memmingen plant die Fluggesellschaft über 800 Arbeitsplätze vor Ort zu unterstützen.

Ryanair setzt weiterhin auf Allgäu Airport

Ryanair möchte weiterhin einen Fokus darauf setzen die – nach eigenen Angaben – „niedrigsten Flugpreise in ganz Deutschland“ zu realisieren. Dazu setzt das irische Unternehmen weiterhin auf Regionalflughäfen – so auch Memmingen – die sie selbst als „hocheffizient“ bezeichnen. Denn größere Flughäfen verlangen nach Aussage von Ryanair deutlich höhere Gebühren, wodurch deren Attraktivität verringert worden sei.

So schätzt Marceting Director Dara Brady den Sommerflugplan für Memmingen ein

Dara Brady ist Director of Marketing & Digital bei Ryanair. Auf einer Pressekonferenz erklärte er in einer Live-Schalte aus Irland zu den neuen Plänen für Memmingen: „Wir haben eng mit unseren Partnern am Flughafen Memmingen zusammengearbeitet, um dieses Wachstum zu sichern, den Inbound-Tourismus in der Region zu fördern und gleichzeitig unseren Passagieren kürzere Wartezeiten, weniger Verspätungen und niedrigere Gebühren zu bieten.“ Kritisch äußerte er sich dagegen an die deutsche Regierung: „Während Ryanair den Tourismus in Memmingen und an anderen Regionalflughäfen in Deutschland weiter ankurbelt, ist es sehr enttäuschend, dass die deutsche Regierung das Wachstum an diesen hocheffizienten Regionalflughäfen weiterhin bremst. Stattdessen investiert sie weiter in ineffiziente Großflughäfen, die weiterhin überhöhte Flughafengebühren und Bundessteuern erheben, obwohl ihr Verkehrsaufkommen einbricht und ihr Hauptbetreiber - die Lufthansa - viel höhere Flugpreise verlangt.“