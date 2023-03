E-Koris erhält Innovationspreis: Jeder arbeitet so viel, wie er will

Mittwochsinterview

Daniel und Claudia Brandstätter sind die Geschäftsführer der E-Koris GmbH in Friedberg. Foto: E-Koris

B4BSCHWABEN.de: Wie stolz macht Sie es, als kleiner Betrieb mit 14 Mitarbeitern eine so große Ehrung zu erhalten?

Wir waren überrascht, als wir vom Preis erfahren haben. Es macht uns sehr stolz als kleines Handwerksunternehmen aus Bayern eine solche Bundesauszeichnung erhalten zu haben. Diese gibt uns die Möglichkeit aufzuzeigen, dass eine flexible Arbeitszeit, die zum Leben passt, gerade im Handwerk möglich ist. Wir möchten durch die Aufmerksamkeit eine Vorbildrolle bei der Neugestaltung der Arbeitswelt einnehmen.

E-Koris hat sich den Innovationspreis für Vereinbarkeit gesichert und von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (rechts) überreichen lassen. Foto: E-Koris GmbH

Jeder Mitarbeiter kann sein Arbeitszeitmodel frei wählen. Er kann eine Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünf-Tage Woche mit festen Arbeitstagen haben. Je nach privater Lebenssituation kann die Arbeitszeit angepasst werden, das heißt mehr oder weniger Tage. Das Besondere dabei ist, dass wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben ihre Arbeitszeit auch später noch wieder zu ändern.

Wie und wann entstand die unkonventionelle Idee dazu?

Zu Beginn der Corona-Pandemie. Durch die Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen standen wir wie viele andere vor dem Problem die Kinderbetreuung unserer damals 9-jährigen Tochter zu organisieren. Durch Gespräche mit den Mitarbeitern wurde schnell klar, dass einige ähnliche Herausforderungen hatten. Aufgrund der verschiedenen Lebenssituationen war schnell klar, dass die Arbeitszeit individuell frei gestaltet werden sollte.

Eine Kernarbeitszeiten und ein Minimum an Arbeitstagen gibt es nicht. Wie viele Tage die Mitarbeiter arbeiten, können sie selbst wählen. Dabei ist es aber nicht so, dass sie kommen und gehen, wann sie wollen. Die Tage werden festgelegt. Ein Wechsel der Tage und Wochenstunden muss mit der Geschäftsleitung vereinbart werden. Die Arbeitstage werden außerdem nicht jeden Monat neu festgelegt. Der Mitarbeiter entscheidet sich beispielweise am Dienstag, Mittwoch und Donnertag zu arbeiten. Wenn sich seine Lebensumstände ändern, kann er dann mit einem Vorlauf von 4 Wochen zum Monatsanfang das Modell wechseln.

Da der Wechsel des Arbeitszeitmodells monatlich möglich ist, haben wir eine gewisse Planbarkeit.

Bisher hält sich der Wechsel in Grenzen. Wir hatten nur zwei Mitarbeiter, die Ihre Arbeitszeiten ihrer aktuellen Lebenssituation anpassen wollten.

Darf bei Ihnen auch fünf Tage in der Woche gearbeitet werden?

Aktuell haben wir uns einstimmig auf eine 4-Tage-Woche mit 38 Std/Woche geeinigt. Sollte jemand auf 5 Tage aufstocken wollen ist das auch machbar. Der Fall kam bis jetzt nicht vor.

Besteht in dem Modell die Möglichkeit bei „spontanen“ Ereignissen eine kurzfristige Anpassung der Arbeitstage vor?

Spontan freizubekommen ist bei uns immer möglich. Unser Motto ist: „Die Familie geht immer vor.“ Dieser Satz wird bei uns gelebt. Ob KITA-Streik, Corona, Umzug oder Pflegefall. Im Notfall stellen wir unsere Mitarbeiter sofort frei. Sollte dann eine Anpassung der Arbeitszeit nötig sein, kann das auch kurzfristig gemacht werden.

Arbeit sollte zum Familienleben passen. Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen unsere gut ausgebildeten Fachkräfte halten und neue Mitarbeiter gewinnen. Flexible Arbeitszeitmodelle anbieten zu können wird ein zentraler Aspekt sein, um beim aktuellen Arbeitskräftemangel noch gutes Personal zu gewinnen. Unser größter Gewinn durch die flexiblen Arbeitszeiten sind unsere glücklichen Mitarbeiter. Denn sie haben die Gewissheit, dass sie einen Arbeitgeber haben, der es möglich macht, sich mit der Arbeitszeit an ihr Leben anzupassen.

Unternehmer aus der Handwerks-Branche klagen, dass sie mit New-Work bei Bewerbern nicht punkten können, repräsentieren Sie das Gegenbeispiel?

Bei uns funktioniert das Konzept sehr gut. Nach der Berichterstattung zur Innovationspreisverleihung und der Bekanntmachung der der 4-Tage-Woche in der Presse, konnten wir innerhalb von 2 Monaten zwei weitere ausgelernte Elektroniker einstellen. Diese kamen genau wegen unseres Arbeitszeitenmodells von ihrem festen Arbeitsplatz zu uns.