Sparkasse Kaufbeuren spendet an Humedica

Die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren unterstützt die Arbeit der internationalen Hilfsorganisation Humedica mit einer großzügigen Spende. Das verkündete das Kreditinstitut jetzt.

Vorstandsvorsitzender Tobias Streifinger übergab jetzt einen Scheck über 5.000 Euro an Humedica-Vorständin Heinke Rauscher. „Humedica leistet mit seinen Einsätzen weltweit schnelle und nachhaltige Hilfe in Krisengebieten und engagiert sich für Menschen in Not. Das verdient unsere höchste Anerkennung und wir freuen uns, diese Arbeit mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen“, sagte Vorstandsvorsitzender der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren Tobias Streifinger. „Ohne Spender wie die Sparkasse Kaufbeuren wäre unsere Arbeit für Menschen in Not nicht möglich,“ bedankt sich Humedica-Vorständin Heinke Rauscher

Dabei verwies die auf die aktuelle Hungerhilfe und erklärte: „Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Mangelernährung. Die Zahl der Menschen, die Hunger leiden ist in den letzten eineinhalb Jahren aufgrund der Corona-Pandemie weltweit deutlich gestiegen. Sie liegt jetzt bei rund 811 Millionen Menschen. Jede Person, die Hunger leiden muss, ist eine zu viel. Deshalb wollen wir dieser Entwicklung mit unserer Arbeit entgegen steuern.“

Humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren im Ostallgäu ist eine international operierende Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit Projekten in 90 Ländern unserer Erde seit 1979, leistet humedica humanitäre mit einem Schwerpunkt auf medizinischen Katastropheneinsätzen.