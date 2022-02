Kunden des V-Markt Neugablonz sammeln 4.300 Euro für Humedica

Marktleiter Markus Hildebrand übergab jetzt einen Scheck über 4.357,75 Euro an humedica- Mitarbeiterin Carina Freudig. Der Markt bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, seine Pfand Bons zu spenden. Dazu dient eine Box direkt am Pfandautomaten.

„Als regionales Unternehmen unterstützen wir humedica seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Wegen,“ erklärt Marktleiter Markus Hildebrand. „Wir wissen, wo das Geld ankommt und werden auch 2022 weiter für Humedica sammeln.“

So viele Spenden wie noch nie

„Der V-Markt ist ein Unterstützer der ersten Stunde und steht seit über 40 Jahren an der Seite von Menschen in Not,“ blickt Carina Freudig zurück und ergänzt:“ Die Aktion gibt es jetzt seit mehr als fünf Jahren. So viele Pfandspenden wie 2021 hatten wir noch nie. Dafür sind wir dankbar“.

Freudig weiß auch, wo das Geld dringend benötigt wird: „Jeder zehnte Mensch weltweit leidet unter den Folgen von Hunger. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Mangelernährung. Der Klimawandel und die Folgen der Corona-Pandemie sorgen dafür, dass es stetig mehr werden. Wir wollen mit unserer Arbeit dieser Entwicklung entgegen steuern.“

Humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren (Bayern) ist eine international operierende Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit Projekten in 90 Ländern unserer Erde seit 1979, leistet Humedica humanitäre Hilfe mit einem Schwerpunkt auf medizinischen Katastropheneinsätzen.