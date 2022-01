Berger aus Memmingen an Formula Student-Erfolg beteiligt

Das GreenTeam der Universität Stuttgart ist ein im Jahr 2009 gegründeter studentischer Verein, der mit seinen selbst entwickelten Rennwagen am größten Konstruktionswettbewerb, der Formula Student, teilnimmt. Im Jahr 2021 kann das Team aus ca. 70 Studierenden verschiedener Studiengänge auf eine Erfolgsserie blicken. Einen großen Anteil daran, habe Berger aus Memmingen gehabt.

Deutscher Meister, All-Time Punkterekord FS Germany, All-Time Punkterekord FS Alpe Adria, 1. Platz FS Germany Hockenheimring, 1. Platz FS Alpe Adria Novi Marov, 2. Platz FS East Hungaroring und 14. Platz FS Austria Redbullring. Diese Platzierungen weisen aus, wie erfolgreich das GreenTeam im vergangenen Jahr auf der Strecke war. Einen maßgeblichen Beitrag dazu habe Berger durch seine Lehrwerkstatt am Standort Ottobeuren leisten können.

In der Lehrwerkstatt am Standort Ottobeuren wurden im vergangenen Jahr Bauteile für den neusten elektrischen Rennwagen des GreenTeam gefertigt. Die insgesamt sieben unterschiedlichen Bauteile wurden unter anderem in den Bremskolben und in das Lenkgestänge verbaut. Die Herstellung erfolgte durch die Berger Auszubildenden auf der CTX310 Gildemeister Vordrehmaschine und der GDW Zyklendrehmaschine. Damit habe das Unternehmen aus Memmingen den Grundstein für die erfolgreichen Leistungen der Studenten gelegt.

Auch zu Beginn des neuen Jahres ist die Berger Lehrwerkstatt stark gefragt. Das GreenTeam der Universität Stuttgart benötigt für den neuen Bremssättel ihres elektrischen Rennwagens zwölf unterschiedliche Kolbendeckel, die gedreht und anschließend gefräst werden müssen. Zudem brauchen sie acht verschiedene Leitungskolbendeckel mit einem M10 Innengewinde. „Diese Bauteile sind wesentlich komplexer als die vorherigen. Unsere Auszubildenden arbeiten hochmotiviert an diesem Projekt, sodass das GreenTeam auch im Jahr 2022 mit Berger auf der Überholspur bleibt“, so Alexander Gayer, gewerblicher Ausbildungsleiter am Standort Ottobeuren.