ZF Friedrichshafen schließt WABCO-Übernahme ab

Symbolbild. Die ZF Friedrichshafen AG hat die Akquisition des Unternehmens WABCO erfolgreich abgeschlossen, das nun als neue Division Commercial Vehicle Control Systems in den Konzern eingegliedert wird. Foto: ZF

Die ZF Friedrichshafen AG hat nach Vorliegen aller behördlichen Freigaben die Akquisition des Nutzfahrzeugzulieferers WABCO abgeschlossen. Die Aktien von WABCO, die zuvor an der New Yorker Börse notiert waren, wurden mit sofortiger Wirkung aus dem Börsenhandel genommen. Was damit erreicht werden soll.