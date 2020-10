ZF Friedrichshafen hat ZF Sachs Micro Mobility übernommen

Zum 1. Oktober 2020 hat die ZF Friedrichshafen AG alle Anteile des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens ZF Sachs Micro Mobility GmbH übernommen. Die bisherigen Gesellschafter BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH sowie die Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG (MAGURA) haben ihre jeweiligen Anteile auf die ZF Friedrichshafen AG übertragen. Sie bleiben weiterhin Partner und Lieferanten der nun als 100-prozentige ZF-Tochter eigenständig agierenden ZF Sachs Micro Mobility GmbH. Die BrakeForceOne GmbH, weiterer Gesellschafter im nun aufgelösten Gemeinschaftsunternehmen, hatte ZF bereits im vergangenen Jahr komplett übernommen.

Neue technologische Impulse setzen

Um in den wachsenden Markt der Elektromobilität einzusteigen und neue technologische Impulse zu setzen, hatte ZF mit den Partnern BMZ, MAGURA und BrakeForceOne in den vergangenen Jahren das Gemeinschaftsunternehmen ZF Sachs Micro Mobility GmbH betrieben. Die Geschäftsführung der ZF Sachs Micro Mobility GmbH bleibt mit Michael Funk und Marc Sommer unverändert, Sitz der Gesellschaft ist Ravensburg.

Kompetenz im wachsenden Markt der Mikromobilität festigen und ausbauen

„Mit der Übernahme aller Anteile wollen wir unseren Footprint und unsere Kompetenz im weiter wachsenden Markt der Mikromobilität festigen und ausbauen. Unser Ziel mit der neuen Struktur ist, dass die ZF Sachs Micro Mobility GmbH am Markt eigenständig noch schneller und flexibler agieren kann“, sagt Daniel Härter, Senior Vice President Industrietechnik bei ZF.

Über ZF Friedrichshafen

In den vier Technologiefeldern Vehicle Motion Control, integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität bietet ZF umfassende Lösungen für etablierte Fahrzeughersteller sowie für neu entstehende Anbieter von Transport- und Mobilitätsdienstleistungen. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren und das Klima zu schützen. Das Unternehmen ist mit weltweit 160.000 Mitarbeitern an rund 260 Standorten in 41 Ländern vertreten.