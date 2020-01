Über 50.000 Besucher auf der Motorradwelt Bodensee 2020

Die internationale Motorradmesse übertraf in mehrfacher Hinsicht die Erwartungen: 50.200 Besucher und 325 Aussteller sorgten für zwei Rekorde und volle Hallen. Der Aufschwung innerhalb der Motorradbranche war am Wochenende deutlich spürbar. 325 Aussteller, darunter 30 Marken aus zwölf Nationen, präsentierten ihre Neuheiten für die kommende Saison.

„Wir freuen uns, dass die Motorradwelt Bodensee mit einem zweifachen Rekord ihre Spitzenposition als führende Messe in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen konnte. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Messe- und Eventprogramm zog die Veranstaltung ein buntes und fachlich interessiertes Publikum aus dem Dreiländereck an“, erläutert Messegeschäftsführer Klaus Wellmann.

Mehr als 42 Programmpunkte

In fünf Actionhallen und fünf Ausstellungshallen herrschte laut eigenen Aussagen drei Tage lang Hochbetrieb: Mehr als 42 Programmpunkte, darunter Stuntshows und Vorträge, sechs Parcours zum Selbsttesten und über 1.000 ausgestellte Motorräder gab es zu erkunden. „Wir sind überwältigt“, berichtet Projektleiterin Petra Rathgeber. „Die Motorradwelt Bodensee konnte sich in allen Bereichen noch einmal steigern und wir sind stolz, dass wir die 50.000 Besucher-Marke knacken konnten. Besonders freut uns, dass wir in diesem Jahr so viele namhafte Marken bei uns begrüßt haben.“

Auch die Aussteller seien begeistert gewesen: „Die Qualität der Messe hat sich in den letzten Jahren stetig gesteigert, das spiegelt sich auch darin wider, dass immer mehr Hersteller sowohl im Motorrad- wie auch im Zubehörsegment vor Ort sind. Eine sehr positive Entwicklung“, resümiert Alex Schek-Popp, Verkaufsleiter Motorrad Schek GmbH. Branchenexperte Andreas Ilg, Geschäftsführer MO Medien Verlag, erläutert: „Die Motorradwelt Bodensee entwickelt sich weiterhin prächtig. Das Programm für die Zuschauer ist hochinteressant und spannend. Der Zuspruch seitens der Industrie für die Motorradmesse hier im Süden ist zunehmend positiv, nicht ohne Grund – das Messeteam ist spitze und das Angebot für das Publikum in dieser Form einzigartig in ganz Deutschland.“

„Lebende Werkstatt“

Zu den Neuheiten dieses Jahr gehörte die „Lebende Werkstatt“, bei der die Besucher einen ersten Einblick in die verschiedenen Berufsbilder der Motorradbranche bekamen. In Zusammenarbeit mit einem Airbrusher und einem Sattler bauten die Meisterschüler der Gewerbeschule Breisach ein fahrtüchtiges Custombike. Die kreativsten umgebauten Zweiräder gab es beim Best Bike-Award zu bewundern, der aus über 30 Bewerbungen die einzigartigsten Gesamtkunstwerke in verschiedenen Kategorien prämierte.