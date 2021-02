Tanner aus Lindau spendet zehn Mal für den guten Zweck

Weil die Mitarbeitenden nicht wie gewohnt auf der Weihnachtsfeier Projekte vorstellen konnten, bei denen sie sich ehrenamtlich engagieren, musste dieses Mal für die traditionelle Spende der Tanner-Belegschaft aus Lindau eine neue Idee her. Daher wurden bei einer digitalen Versammlung Anfang Februar zehn Mitarbeitende ausgelost, die frei entscheiden durften, welche gemeinnützige Einrichtung mit einer Geldspende gefördert werden soll.

Je eine Spende über 500 Euro erhielten der Verein Wolfsträne in Leipzig, das Lindauer Tierheim, das Hamburger CaFée mit Herz, der DRK-Ortsverein Kressbronn, der Förderverein der Grundschule Achberg, The Sinon Ngarash Education for Orphans in Tansania, die Kita „Zur lustigen Eisenbahn“ in Mücheln/Geiseltal, Unicef e. V., der Christliche Verein Junger Menschen in Halle/Saale und das Projekt Sternenfahrt – V8 hilft Kindern. Seit Jahren unterstützt die Tanner-Belegschaft gemeinnützige Organisationen. Dieses Mal wurde der Gesamtspendenbetrag von 5.000 Euro gleich unter zehn Projekten aufgeteilt. „Das vergangene Jahr hat uns alle vor bisher nicht gekannte Herausforderungen gestellt“, sagt der Vorstand Stefan Kügel. „Mit den Spenden sollen daher möglichst viele Projekte und Organisationen unterstützt werden.“

Zehn Projekte unterstützt die Tanner Belegschaft in diesem Jahr finanziell. Diese Organisationen wurden deshalb mit einer Spende bedacht.

Wolfsträne e. V.

Der Verein Wolfträne gibt trauernden Kindern und Jugendlichen, die einen Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben, einen geschützten Raum, um ihre Trauer ausleben und bewältigen zu können.

Lindauer Tierheim

Ob Hund, Katze, Kleintier oder Exot, pro Jahr kümmert sich der Tierschutzverein e. V. Stadt- und Landkreis Lindau/Bodensee um circa 800 Tiere, die Hilfe und medizinische Versorgung benötigen oder ein Zuhause suchen.

Das Hamburger „CaFée mit Herz“ ist eine Anlaufstelle für arme, arbeits- und obdachlose Menschen in St. Pauli, denen mit Lebensmitteln, Kleidung, medizinischer Versorgung sowie bei sozialen Fragen oder Behördengängen geholfen wird.

DRK-Ortsverein Kressbronn

Die „First Responder“-Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in Kressbronn ergänzen den regulären Rettungsdienst und überbrücken die Zeit bis zu dessen Eintreffen aus dem weiter entfernten Tettnang oder Friedrichshafen. Im Notfall kann so schon nach wenigen Minuten mit lebensrettenden Maßnahmen begonnen werden.

Die Mitglieder des Fördervereins Grundschule Achberg sind Ansprechpersonen für die Schulkind-, Ferien- und Notbetreuung. Außerdem unterstützt der Verein die Grundschule bei Anschaffungen für die Kinder – etwa Spielgeräte für den Pausenhof – und finanziert Ausflüge mit.

The Sinon Ngarash Education for Orphans

Die gemeinnützige Organisation kümmert sich um Waisenkinder im Ort Monduli in Tansania, Afrika. Primäres Anliegen ist es, den Kindern Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung zu sichern.

Kita „Zur lustigen Eisenbahn“

Die Kindertagesstätte „Zur lustigen Eisenbahn“ in Mücheln/Geiseltal besteht seit 68 Jahren. Ihr Leitgedanke folgt der Fröbel-Pädagogik: „Kinder bilden den Garten, in dem die Menschheit wächst.“ Sprachentwicklung, ein liebevolles Miteinander, Spielen und Lernen stehen im Mittelpunkt.

Unicef e. V.

Unicef setzt sich unter anderem für die Unterstützung von geflüchteten Kindern in Griechenland ein. Die Hilfsmaßnahmen reichen von Lebensmitteln, Wasser und Kleidern bis zu Zelten, in denen die Kinder sicher spielen können. Sozialarbeiter helfen den Kindern auch, die traumatisierenden Ereignisse im Flüchtlingslager Moria zu verarbeiten.

CVJM Halle e. V.

Der christliche Verein hilft Kindern und Jugendlichen aus den sozialen Brennpunkten in Halle/Saale. Sie werden betreut, bekommen eine gute Mahlzeit und können an verschiedenen Projekten mitwirken. Dazu gehört eine Holzwerkstatt, in der Lernspiele, Spielzeuge und Trainingsmaterialien für Kindergärten und Schulen entstehen.

Sternenfahrt – V8 hilft Kindern

Das Projekt unterstützt Kinder und deren Familien, die sich zum Beispiel aufgrund von Krankheiten, Verlusten oder ihrer sozialen Lage in schwierigen Lebensumständen befinden. Die Sternenfahrten sollen für sie eine Auszeit von ihrem oft sehr beschwerlichen Alltag sein.