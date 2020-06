ÖkoFEN mit Standort bei Augsburg unterstützt UNICEF mit Spende

Schon 1997 präsentierte ÖkoFEN die weltweit erste typengeprüfte Pelletheizung. Seither entwickelte das Unternehmen die Innovationen in der Pelletbranche. 23 Jahre nach der ersten produzierte ÖkoFEN nun im Juni 2020 die 100.000ste Pelletheizung. Anlässlich dieses Jubiläums ließ sich das Unternehmen etwas Besonderes einfallen: Der Kessel wurde als UNICEF Österreich-Sonderedition produziert und der Erlös wird an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gespendet.

Kooperation wird verstärkt

„Mit diesem Schritt wird die 2019 gestartete Kooperation mit UNICEF Österreich weiter verstärkt. Seit dem Vorjahr finanzieren wir Trinkwasseraufbereitungsprojekte und nun unterstützen wir mit einer weiteren Spende die Arbeit für Kinder in Krisenregionen.“, betont Geschäftsführer Stefan Ortner. Die Spende verwendet UNICEF Österreich für die Umsetzung von Projekten im Bereich Wasser und Klimaschutz. Vor allem aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie, welche Länder mit schwachen Infrastrukturen besonders betrifft, sei die Hilfe von UNICEF Österreich vor Ort unabdingbar.

Spende fließt in Wasser- und Klimaschutzprojekte

„Wir sind sehr stolz und froh, so einen engagierten Kooperationspartner wie ÖkoFEN, der sich nicht nur beim Thema Energie für eine bessere Zukunft einsetzt, zu haben. Wir bedanken uns für die großartige Spende anlässlich der Produktion der 100.000sten Pelletheizung für Kinder und ihre Familien in Not. Dank ÖkoFEN können wir bei den Wasser- und Klimaschutzprojekten viel Gutes erreichen“, freut sich UNICEF Österreich-Vertreterin Dr. Anna Gudra.

Über ÖkoFEN

ÖkoFEN ist Europas Spezialist für Pelletheizungen, mit Hauptsitz in Niederkappel/Österreich. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiter. Unternehmensgründer Herbert Ortner entwickelte 1997 Europas erste typengeprüfte Pelletheizung. 1999 begann die serielle Entwicklung und Produktion von Pelletkesseln. 2004 brachte ÖkoFEN die weltweit 1. Pelletheizung mit Brennwerttechnik auf den Markt und 2015 folgte der nächste Meilenstein mit der ersten stromproduzierenden Pelletheizung. Bis heute wurden weltweit rund 100.000 Anlagen installiert und Vertriebstöchter in 21 Ländern etabliert.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, baute ÖkoFEN 2006 auf 15.000 Quadratmetern in Mickhausen in der Nähe von Augsburg eine nach modernsten ökologischen Erkenntnissen ausgerichtete Firmenzentrale mit Verwaltung und Auslieferungslager. Das Firmengebäude wurde in Niedrigenergiebauweise errichtet, wird selbstverständlich mit Pellets beheizt und mit 100 Prozent Ökostrom versorgt.