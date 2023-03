Spatenstich: Liebherr Aerospace expandiert in Lindenberg

Neubau

Von links: Werner Gebauer, Dr. Klaus Schneider, Philipp Walter, Gerd Heinzelmann, Bürgermeister Eric Ballerstedt und Martin Wandel. Foto: Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH

Und das schon früher als geplant. Bis Ende diesen Jahres soll der Bau bereits abgeschlossen sein. Was das Unternehmen am Bodensee genau plant.

Der Spatenstich zur Überbauung bereits bestehender Stellflächen bei Liebherr-Aerospace ist erfolgt. Das Unternehmen schafft mit dem rund 1.000 Quadratmetern großen Erweiterungsbau mehr Platz für moderne Technologie innerhalb der Oberflächenbehandlung. „Die Anforderungen, die an die Komponenten der Luftfahrtbranche gestellt werden, zählen zu den höchsten weltweit. Unsere Produkte müssen extremen Temperaturunterschieden und hohen Belastungen standhalten. Mit dem neuen Anbau schaffen wir die Voraussetzungen für die komplexen Beschichtungsprozesse, die hierfür notwendig sind“, erläutert Martin Wandel, Geschäftsführer Operation der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.

So sieht der Neubau von Liebherr Aerospace aus

Im neuen Gebäudekomplex wird nach einer Mitteilung des Unternehmens ein Kompetenzzentrum für Beschichtungen entstehen, in dem auch alternative Werkstoffe für eine nachhaltigere Oberflächenbehandlung entwickelt werden. Die Beschichtungsanlagen werden, heißt es weiter, neue Verfahren ermöglichen, um das bisher eingesetzte Hartchrom zu ersetzen. Als eines der ersten Luftfahrt-Unternehmen weltweit setze Liebherr die sensiblen Beschichtungsprozesse innerhalb der Serienfertigung nicht nur in der Behandlung von Außendurchmessern ein, sondern auch in Bauteil-Innendurchmessern.

Liebherr-Aerospace orientiert sich für die Infrastruktur ihrer Standorte stets an modernen baulichen Standards. Bei dem neuen Anbau soll Wärmerückgewinnung zum Einsatz kommen – eine bei Liebherr-Aerospace inzwischen bewährte Heizmethode. Zudem sollen die verwendeten Wärmepumpen nicht mehr mit umweltbelastenden Kältemitteln betrieben werden, sondern mit Gas. Auf dem begrünten Dach plant das Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung zu installieren.

Der Anbau soll bis Ende 2023 abgeschlossen und 2024 in Betrieb genommen werden.

Liebherr Aerospace schafft neue Arbeitsplätze

Insgesamt plant Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH mit dieser und weiteren Investitionen den Aufbau von rund 300 neuen Arbeitsplätzen innerhalb der nächsten zwei Jahre. „Die Luftfahrtbranche befindet sich weiter auf Erholungskurs und unsere Programmauslieferungen nehmen stark zu. Um unseren Kunden die von Liebherr-Aerospace gewohnte höchste Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, zählen wir auf unser engagiertes Fachpersonal. Wir sind aber weiter auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden, die unser Team verstärken“, erklärt Philipp Walter, Geschäftsführer kaufmännisch.