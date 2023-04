Liebherr Aerospace veranstaltet Technik-Camp für Mädchen

Ferienprogramm

Der Liebherr-Aerospace Standort in Lindenberg. Foto: Liebherr-Aerospace

Tagsüber gemeinsam tüfteln, fräsen, bohren, programmieren und abends gemeinsam auspowern: das können Mädchen in den Ferien eine Woche lang machen. Was beinhaltet de Ferienwoche? Und wie kann man teilnehmen?

Die Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern setzt sich mit verschiedenen Projekten für die Förderung von Schülern im MINT-Bereich ein. In Zusammenarbeit mit bayerischen Kooperationsunternehmen und -hochschulen organisiert die Initiative Camps zur Berufsorientierung, um außerhalb des Schulbetriebs die Begeisterung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu wecken.

Die Ferienwoche im Technik-Camp

So kam es auch zu dem Liebherr-Projekt, welches jungen Mädchen den Start in die Technik näherlegen soll. Vom 4. bis 9. Juni 2023 bietet die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH das erste „Mädchen für Technik-Camp“ an. Gemeinsam mit Gleichaltrigen in technische Berufe eintauchen: Möglich wird das beim Mädchen für Technik-Camp in den Pfingstferien. Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH ermöglicht 15 Schülerinnen zwischen 12 und 14 Jahren eine abwechslungsreiche Ferienwoche.

In den Pfingstferien können die Mädchen eine spannende Woche bei der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH verbringen, wo sie die Ausbildungswerkstatt in Lindenberg besuchen und ein eigenes Werkstück erstellen. Außerdem lernen sie den Arbeitsalltag einer Industriemechanikerin, einer Fachinformatikerin und einer Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik kennen. Die Auszubildenden und die Ausbilder des Unternehmens stehen während der Woche mit Rat und Tat und für alle Fragen zur Seite. So bekommen die jungen Besucherinnen einen allumfassenden Einblick in das technische Tätigkeitsfeld.

So sieht das Freizeitprogramm bei Liebherr Aerospace aus

Beim Freizeitprogramm lernen sich die Teilnehmerinnen auch untereinander besser kennen, besonders da sie ähnliche Interessen teilen. Zusätzliches Highlight der Ferienwoche ist ein gemeinsames Teamevent, zum Beispiel im Hochseilgarten oder beim Schnupperklettern. Organisiert wird das Technik-Camp vom Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft e.V. Die Übernachtung erfolgt in einer nahegelegenen Jugendherberge oder Pension. Erfahrene Betreuerinnen und Betreuer begleiten die Gruppe rund um die Uhr.