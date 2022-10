Azubis bei Liebherr-Aerospace in Lindenberg starten mit Kennenlerntagen

Ausbildungsstart

Kennenlerntage bei Liebherr-Aerospace: Gemeinsam zum Ziel – der Kugelbahnbau war erfolgreich. Foto: Liebherr-Aerospace

Zum Ausbildungsstart im September begrüßte die Liebherr-Aerospace Lindenberg 39 Auszubildende und 10 dual Studierende. Gleich zu Beginn trafen sich alle gemeinsam zu abwechslungsreichen Kennenlerntagen in Oberstdorf.

Im neuen Ausbildungsjahr starteten insgesamt 49 Jugendliche und junge Erwachsene in die Ausbildung bei der Liebherr-Aerospace an den Standorten Lindenberg und Friedrichshafen. Zunächst ging es jedoch zu Outdoor-Aktivitäten in Oberstdorf, um sich gegenseitig kennenzulernen.

Bunt gemsichtes Programm für Team Zusammenhalt

Das Ausbildungsteam hatte ein bunt gemischtes Programm vorbereitet: Ob Orientierungslauf, Kugelbahnbau oder auf abenteuerlichen Wegen durch den Hochseilgarten – der Spaß und der Team-Gedanke standen dabei im Vordergrund. „Es ist toll, wie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der kurzen Zeit zusammenwachsen. Gemeinsam im Team lassen sich alle Herausforderungen meistern,“ so Tanja Stadler, Leiterin des Bildungszentrums der Liebherr-Aerospace Lindenberg. Neben dem ersten Kennenlernen standen auch die Themen Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung im Fokus.

Ausbildungsstart 2023

2023 bietet das Unternehmen die Ausbildung in folgenden Berufen an: Fachinformatiker/in, Fachlagerist/in, Industriekaufmann/-frau, Industriemechaniker/in, Mechatroniker/in, Oberflächenbeschichter/in, Technische/r Produktdesigner/in, Werkstoffprüfer/in und Zerspanungsmechaniker/in. Außerdem sind sieben verschiedene duale Studiengänge möglich.