Rolls-Royce liefert Motoren für Schleppschiffe in Brasilien

Die neuen Schiffe werden mit einem Hybridantriebssystem ausgestattet, das die mtu-Motoren und das mtu-Automationssystem Blue Vision New Generation mit Z-Antriebsstrahlern, Hybridkomponenten und Steuerungen von Schottel kombiniert.

Rolls-Royce hat bereits in der Vergangenheit mtu-Motoren der Baureihe 4000 für mehrere Schiffsprojekte an Detroit Brasil geliefert. Dies ist jedoch das erste Mal, dass das Unternehmen Motoren für 80-Tonnen-Pfahlzug-Schleppschiffe an das Unternehmen liefert, und das erste Mal, dass die leistungsstarken mtu-Motore, die 2560 kW bei 1.800 Umdrehungen pro Minute leisten, in Lateinamerika eingesetzt werden.

Mit dem neuen Motor werden Emissionen eingespart

Nach der Inbetriebnahme der neuen Schleppschiffe wird die Reederei Starnav Serviços Marítimos insgesamt 96 Motoren der mtu-Baureihe in ihrer Flotte von Hafenschleppern und Offshore-Schiffen betreiben. „Das Hybridsystem auf den neuen Schleppern ermöglicht es, die beiden Strahlruder der Schiffe mit nur einer der beiden Hauptmaschinen zu koppeln, wenn nicht die volle Leistung benötigt wird. Dadurch werden die Betriebsstunden der Hauptmaschinen reduziert, was zu niedrigeren Gesamtwartungskosten, besserem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen im Vergleich zu einer herkömmlichen Konfiguration führt", sagte Maxwell Oliveira, General Manager der Werft Detroit Brasil Shipyard.

„Wenn die volle Antriebsleistung benötigt wird, wird die Verbindung zwischen den beiden Strahlrudern getrennt und jeder der beiden Motoren wird mit je einem Strahlruder verbunden, so dass ein herkömmlicher Direktantrieb entsteht. Die Leistungsmerkmale des mtu und sein breites Leistungsspektrum ermöglichen diese Art von Hybrid-Antriebskonzept, wobei bei Bedarf eine beträchtliche Reserveleistung zur Verfügung steht", sagte Oliveira.

Stärkung des Wirtschaftsanteils am brasilianischen Markt

Christof von Bank, Director Sales, Marine, Americas beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, sagte: „Dieser Auftrag ist ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung der neuesten Generation von Motoren der Baureihe 4000: Das mtu- Modell ist die derzeit leistungsstärkste Version der neuen Motorengeneration, für diesen Auftrag wird sie zum ersten Mal nach Lateinamerika geliefert. Darüber hinaus stärkt dieser Vertrag unseren 20-prozentigen Anteil am brasilianischen Schleppschiff-Markt – eine starke Position, die wir uns in den vergangenen zehn Jahren erarbeitet haben, nachdem wir im Jahr 2010 den ersten Motor der Baureihe 4000 für ein Schleppschiff nach Brasilien geliefert hatten."

„Die mtu-Motoren bieten die beste Motorleistung für das Hybrid- Antriebskonzept, das in unseren neuen Schleppschiffen zum Einsatz kommt", sagte Carlos Eduardo Pereira, CEO von Starnav Serviços Marítimos. „2,5 Millionen Betriebsstunden mit mtu-Motoren in mehreren unserer Hafenschlepper und Plattformversorgungsschiffen, die wir seit Jahren betreiben, haben uns überzeugt, dass mtu-Motoren eine zuverlässige Wahl für diese neuen Schiffe sind.“ Die mtu-Motoren werden schrittweise ausgeliefert: zwei im August, zwei weitere im Oktober und zwei Schiffssets mit je zwei Motoren im Dezember.